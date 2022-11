Uomini e Donne Paola chi è dama del Trono Over: Tina e il caso pollo

Uomini e Donne chi è Paola Ruocco, 54 anni e protagonista del trono over della trasmissione di Maria De Filippi

Tra le protagoniste del Trono over di Uomini e Donne c’è Paola di cognome Ruocco. La dama ha 54 anni di età ed è di origini laziali, proviene infatti dalla provincia di Latina. LA mora Paola ha un divorzio alle spalle, lavora nell’ambito del sociale, collaborando con una Onlus, e in passato è stata una nuotatrice. Della vita privata della dama romana sappiamo che è divorziata da anni e non ha figli. La voglia di una nuova esperienza di vita l’ha portata, di fatto, nel dating show di Canale 5 per cercare l’amore. Non ha un uomo ideale, cerca un cavaliere che possa attrarla fisicamente e allo stesso tempo che la prenda mentalmente. Paola oggi a Uomini e Donne sta portando avanti la conoscenza con Alessandro M. La donna è entrata da qualche giorno nelle dinamiche del programma e ora si sta avvicinando al cavaliere che ha 58 anni, 4 in più della dama, e viene da Belluno. dove in una prima battuta ha conosciuto un altro cavaliere

Roberto, con cui in comune aveva proprio la passione per il nuoto, considerando che anche lui aveva praticato questa disciplina e tutt’ora è un allenatore. Tuttavia, nonostante la comune passione le cose tra i due non sono andate avanti e così la loro conoscenza si è interrotta, ma per Paola si è palesato subito un nuovo cavaliere. Alessandro M. è un imprenditore attivo nel campo dell’immobiliare e anche lui è divorziato, con due figli ormai adulti. Tra i due è scattato subito un feeling evidente e dopo la prima uscita il cavaliere ha donato alla dama ben 36 rose, che hanno fatto seguito a una romantica cena anche molto costosa. Una bella serata per i due, che sono partiti decisamente col piede giusto. Ci sono stati anche dei teneri baci tra loro e Paola ha ammesso di aver apprezzato il rispetto che Alessandro ha mostrato nei suoi confronti, aspettando che fosse lei a essere pronti a determinati passi come i baci. Insomma un ottimo inizio, vedremo se le cose andranno avanti tra loro, intanto la dama ha ammesso di voler impegnarsi in questa conoscenza e di non voler frequentare altre persone.

Uomini e donne Paola e Tina polemiche

Paola dama del Trono Over è stata protagonista nello studio di Uomini e Donne anche di diverse polemiche con Tina, che l’ha definita Melania per la sua somiglianza con Melania Trump. Durante il racconto della serata Tina ha mosso delle polemiche, prima chiedendo ad Alessandro quanto avesse speso per il mazzo di rose regalato a Paola e poi quanto avesse speso anche per la cena, sostenendo di voler capire quanto il cavaliere fosse disposto a spendere per una donna. Paola Ruocco ha risposto a Tina illustrandole il prezzo della cena e l’opinionista è sembrata soddisfatta delle risposte, anche se forse in maniera ironica. Andando avanti col racconto, Tina è intervenuta nuovamente chiedendo quanti baci ci fossero stati con Alessandro, tornando a fare polemica quando Paola ha sostenuto di aver apprezzato che il cavaliere abbia aspettato dei suoi segnali per fare dei passi. La discussione a Uomini e Donne ha poi coinvolto anche Gemma, visibilmente amareggiata per una battuta di Tina.

Anche Maria ha notato l’atteggiamento troppo sospettoso dell’opinionista e le ha chiesto delucidazioni, così Tina ha sostenuto che Paola volesse cercare uomini un po’ più giovani per soddisfare alcune esigenze fisiche legate all’estetica e quindi non crede che alla dama piaccia Alessandro. Paola le ha risposto che sta solo cercando l’amore, ma Tina non è proprio convinta e ha contenuto a sostenere che alla dama del Trono Over non piaccia il cavaliere, ma ne ha fatto solo un’idealizzazione. Divertente il siparietto tra Tina e Paola nella puntata del 28 novembre di Uomini e Donne sul “pollo da spennare”. Secondo la Cipollari ci sono alcune donne che cercano un uomo ricco per fare la bella vita e ha detto ad Alessandro di prestare attenzione. Sembrare troppo compiacente dal punto di vista economico con le donne espone al rischio fregature. Tina non ha fatto riferimento nello specifico a Paola ma solo allusioni. La dama non ha comunque fatto particolari polemiche sembrando più divertita che arrabbiata.