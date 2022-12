Ilaria Rossi è Emma in purché finisca bene dove l’hai già vista

Ilaria Rossi 28 anni chi è l’attrice che interpreta Emma in purché finisca bene La fortuna di Laura e che ruoli ha già interpretato in televisione

Il ciclo Purché finisca bene in onda su Rai 1 continua con un nuovo film: La fortuna di Laura. Qui troviamo Ilaria Rossi che interpreta Emma, la figlia del personaggio interpretato da Lucrezia Lante della Rovere. In molti, vedendo il film, si chiederanno senza dubbi dove hanno già visto l’attrice, la risposta è semplice: è Gabriella de il Paradiso delle Signore. La figlia di Lucrezia Lante della Rovere in purché finisca bene la fortuna di Laura si è infatti imposta al grande pubblico proprio nella soap opera in onda dal 2015 su Rai 1. Ilaria Rossi, nello specifico, lì interpreta il ruolo di Gabriella, entrata nella terza stagione della serie. Gabriella si presenta come un ragazza vivace e appassionata di moda, col sogno di diventare una venere.

Nella serie Gabriella de Il Paradiso delle Signore vive una profonda storia d’amore con Salvatore, ostacolata però dal suo viaggio a Parigi per imparare i segreti del lavoro da stilista. Dopo questo viaggio, Gabriella si allontana dall’uomo e si avvicina a Cosimo, ma poco prima del matrimonio vive un ritorno di fiamma col vecchio amore e il personaggio di Ilaria Rossi si trova a dover scegliere tra i due uomini. L’esperienza al Paradiso delle Signore ha sicuramente aumentato di parecchio la notorietà di Ilaria Rossi. La figlia di Lucrezia Lante della Rovere in purché finisca bene la fortuna di Laura si è congedata dal ruolo proprio alla fine dell’ultima stagione, dopo tre anni vissuti nei panni di Gabriella. La fine di un bellissimo viaggio, con l’attrice che ha raccontato di aver tratto molto da quella esperienza, e ora la ragazza è coinvolta in molti nuovi progetti, tra cui appunto il film Purché finisca bene la fortuna di Laura

Ilaria Rossi chi è

Classe 1994, Ilaria Rossi ha 28 anni di età ed è nata a Firenze. Possiamo specificare immediatamente che non è la sorella di Serena Rossi, come molti spettatori credono. Sin da giovane la figlia di Lucrezia Lante della Rovere in purché finisca bene la fortuna di Laura si appassiona alla recitazione, iniziando a studiare a Roma nel 2012 presso il Link Theatre, dove porta a termine un percorso accademico dopo essersi laureata in Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo. Ilaria Rossi inizia così ad apparire in televisione, vestendo i panni di Sabrina in una puntata de Il bello delle donne e quello di Cettina in Tutto il mondo è paese. Il 2018 è l’anno della svolta per Ilaria Rossi, perché oltre al suo esordio come Gabriella de Il Paradiso delle Signore arriva anche la prestigiosa esperienza internazionale con un piccolo ruolo sotto la guida del grande George Clooney in nella sere Catch 22.

Ilaria è un’attrice completa, oltre alle capacità attoriali ha anche studiato canto e ballo ed è una sportiva, per tanti anni da piccola ha infatti giocato a calcio. Nel 2019 ha arricchito la sua formazione con un corso estivo all’American Conservatory Theatre di San Francisco. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, l’attrice sembra essere molto riservata e non è disponibile nessuna informazione sulla sua sfera sentimentale, nemmeno su Instagram dove Gabriella de Il Paradiso delle Signore pubblica soprattutto foto inerenti alla sua sfera lavorativa. Molti fan avevano ipotizzato che l’attrice avesse una relazione col collega Emanuel Caserio, che veste i panni di Salvatore nel Paradiso delle Signore, ma la notizia non ha mai trovato riscontro. Inoltre, molti utenti chiedono anche se Ilaria Rossi abbia fatto Miss Italia, ma anche in questo caso non c’è riscontro e possiamo dire che Ilaria Rossi non ha fatto Miss Italia.