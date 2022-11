Il Paradiso delle signore sospesa perché non va in onda: addio 2022

Sospeso Il Paradiso delle signore a causa dei Mondiali. I fan della fiction Rai protestano per quando tornerà in onda.

I Mondiali 2022 in Qatar hanno stravolto il palinsesto Rai, con la sospensione de Il Paradiso delle Signore che è uno dei duri colpi subiti dagli spettatori affezionati. La programmazione della Rete cambia radicalmente, avendo l’esclusiva delle gare della Coppa del Mondo. I match hanno la precedenza su tutto, o quasi. Sostanziali modifiche che hanno fatto storcere il naso a chi ha seguito con passione le sette stagioni della fiction ma, in generale, a chiunque non segua il calcio con passione, e ora si sente messo da parte in nome dei Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini non si è qualificata, il che non fa che aumentare il malcontento di chi si ritrova privato dei propri appuntamenti preferiti in daytime, a favore di partite che hanno poco appeal. In molti pensano si tratti di un addio al 2022 per Il Paradiso delle Signore, ma le cose non stanno esattamente così. La fiction Rai è stata sospesa, ma non fino al prossimo anno. Di seguito trovate tutte le informazioni sulla programmazione in questo particolare periodo, così da non perdere alcuna puntata a partire dalla nuova messa in onda.

Il Paradiso delle signore quando torna

La Rai ha preso una decisione sofferta: sospeso Il Paradiso delle Signore. La Rete ha ridotto alcuni programmi, spostandone altri, così da fare spazio ai Mondiali 2022 in Qatar a partire dallo slot delle ore 16.00. La soap opera con Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, per citare appena due dei tanti protagonisti, non va più in onda a partire da lunedì 28 novembre 2022. Un durissimo colpo, che costringe gli appassionati a concludere in malo modo l’anno, dovendo restare in attesa dei nuovi sviluppi per alcune settimane. Gli spettatori sono in protesta sui social, sostenendo si tratti di un’ingiustizia, soprattutto considerando i tanti canali a disposizione della Rai. L’appuntamento non è, però, per il 2023. Non si dovrà aspettare l’anno prossimo per le nuove puntate della settima stagione. La soap opera Rai è stata sospesa per due settimane. Quando torna il Paradiso delle Signore, quindi. A partire da lunedì 28 novembre, si devono contare due settimane. La messa in pausa degli episodi nella fascia daytime dura fino a venerdì 9 novembre. Si salteranno poi i due giorni del fine settimana, come al solito, tornando all’appuntamento regolare lunedì 12 dicembre 2022. Da questo giorno in poi, considerando il minor numero di partite della Coppa del Mondo, la programmazione sarà regolare durante tutte le festività di Natale.

Mondiali 2022: nuovo palinsesto Rai e Mediaset

Il Paradiso delle Signore non è l’unico programma ad aver subito modifiche nella messa in onda. Domenica In con Mara Venier va in onda in versione ridotta. Partenza alle ore 14 e conclusione entro le 15,30 circa. Per rivedere lo show pomeridiano nel suo vecchio slot occorrerà attendere domenica 25 dicembre. Da segnare però sul calendario come domenica 27 novembre l’amata conduttrice non va affatto in onda. Arrivederci al 2023 invece per Da noi… a ruota libera con Francesca Fialdini, mentre L’Eredità viene anticipato alle 18,10, con il Tg1 che passa dalle ore 20 alle 19,20, così da consentire la libera messa in onda delle partite in programma alle ore 20. Tutto ciò costringe a sacrificare I Soliti Ignoti, che torna in onda l’8 dicembre. Qualche cambiamento è inoltre previsto anche su Mediaset. Sabato 26 novembre, infatti, Ballando con le Stelle partirà alle ore 22.00 e non alle 20.35, ovvero dopo la gara in programma, tra le proteste del pubblico.