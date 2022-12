Anticipazioni Ballando con le stelle finale: decisione Garko, chi vince

Ballando con le stelle 2022 torna stasera con la finale: le anticipazioni sulla decisione di Garko e come sta post infortunio, il vincitore per i sondaggi

Per scoprire chi ha vinto Ballando con le stelle 2022 manca poco e stando alle anticipazioni il colpo di scena è dietro l’angolo. Stasera 23 dicembre, eccezionalmente di venerdì, va in onda la finale dello show condotto da Milly Carlucci e siamo in grado di anticiparvi se Gabriel Garko riuscirà a scendere in pista dopo l’infortunio al piede. Andiamo con ordine. I finalisti di questa edizione di Ballando sono le sei coppie formate da: Ema Stockolma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini, Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e Simone Casula, Luisella Costamagna e Pasquale la Rocca grazie al ripescaggio. Ballerino per una notte della finale di Ballando con le stelle 2022 sarà Riccardo Cocciante. Il cantante stando alle anticipazioni porterà in scena un’esibizione legata a Notre Dame de Paris. Una celebrazione che potrebbe trasformarsi in cospicuo tesoretto che aiuterebbe molto il vincitore di questa edizione del programma condotto da Milly Carlucci. La finale dello show di Rai 1 dovrebbe essere diviso in tre fasi: una prova a tema, una prova standard e con le ultime due coppie finaliste il classico scontro sui cavalli di battaglia che decreterà chi ha vinto Ballando con le stelle 2022. Secondo le anticipazioni sulla finale del programma i favoriti dai pronostici sono le coppie formate da Gabriel Garko e Giada Lini, i papabili vincitori, e leggermente distaccato nei sondaggi rispetto all’attore Alessandro Hegger e Tove Villfor. Terza, sempre stando ai sondaggi su chi vince Ballando, Ema Stockolma con Angelo Madonia. Le percentuali sono però da testa a testa e a sorpresa potrebbe sbaragliare la concorrenza Ema come accadde l’anno scorso ad Arisa e Vito Coppola. Tutto è però nelle mani di chi ha la vittoria in tasca.

Nonostante si scopra stasera come sta l’attore de L’onore e il rispetto, non ci sono dubbi: Gabriel Garko parteciperà alla finale di Ballando con le stelle 2022 come concorrente. La conferma alle anticipazioni sulla puntata di stasera arriva direttamente dall’attore nell’ultima puntata di Ballando segreto visibile in streaming su Raiplay. Stando alle anticipazioni sulla finale di stasera 23 dicembre di Ballando con le Stelle in coppia con Giada Lini Gabriel Garko porterà una coreografia dalle grandi emozioni per arrivare dritta al cuore dei telespettatori. Nonostante il doppio infortunio su cui ironizza, l’attore ha vissuto un’esperienza intensa nel suo percorso al Dancing with the star italiano. Spoiler sulla finale arrivano anche da Luisella Costamagna tornata tra i finalisti di Ballando con le stelle 2022 dopo il ripescaggio della scorsa settimana. Pasquale la Rocca ha preparato una coreografia così spettacolare che lascerà sbalorditi i fan che seguono il programma di Milly Carlucci. Bocca cucita invece per Rosanna Banfi e Simone Casula che non hanno voluto rivelare nulla sulla loro coreografia della finalissima, contentissimi per essere arrivato fino all’ultima puntata dello show. La figlia di Lino Banfi mai avrebbe creduto di poter essere tra i finalisti quando ha deciso di partecipare come concorrente al programma di Rai 1.

Anticipazioni Ballando con le stelle 2022 classifica della finale

Le anticipazioni più succose di Ballando con le Stelle sulla finale di stasera 23 dicembre arrivano da Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio che porterà sempre nei ricordi più cari l’esibizione con suo marito Pippi, ha fatto spoiler sulla barzelletta che racconterà stasera alla finale: sarà dedicata ai più piccoli. Alex di Giorgio in coppia con Moreno Porcu è forse il più soddisfatto del percorso fatto a livello emotivo. Il nuotatore era partito freddo e incapace di trasmettere emozioni. Alex dopo il coming out è riuscito passo dopo passo a lasciarsi andare: comunque vada è lui il vincitore morale di questa edizione dello show condotto da Milly Carlucci. Chi ha già vinto Ballando con le stelle 2022 è Ema Stockolma. Da concorrente del programma ha trovato in un colpo solo il fidanzato, il suo maestro Angelo Madonia, e la sua innata femminilità. Anche in questo caso nessuno spoiler sulla coreografia di stasera che porterà in pista la speaker radiofonica che magari bacerà in un tango passionale il suo ballerino. Alesandro Egger è pronto alla rivincita. Vera e propria rivelazione di Ballando con le stelle, stando alle anticipazioni della finale del programma in coppia con Tove Villfor è pronto a stupire per giocare il tutto per tutto avendo una posizione ottima nella classifica creata con i punti accumulati per le esibizioni viste durante la puntata del ripescaggio. Di seguito vi riportiamo proprio la classifica della finale:

Ema Stokholma e Angelo Madonia 30

Alessandro Egger e Tove Villfor 25

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 20

Gabriel Garko e Giada Lini 15

Iva Zanicchi e Samuel Peron 10

Rosanna Banfi e Simone Casula 5

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 0