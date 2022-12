Chi ha vinto Bake Off The Professionals 2022

Ieri sera la finale di Bake Off Italia The Professionals 2022: chi ha vinto l’ambito titolo tra famiglie di pasticceri rimasti in gara

Dopo Davide Merigo che ha vinto Bake Off Italia, ieri sera è stata la volta di incoronare chi ha vinto la versione The Professionals del pastry show condotto da Benedetta Parodi. Il vincitore è stato scelto tra i giudici tra tre famiglie finaliste: i Franchini, i Frascarino e i Palladini. In onda ieri sera 23 dicembre la finale di Bake Off The Professionals 2022 non poteva che essere dedicata alle feste natalizie e quindi all’ampia gamma di dolci che in tutta Italia rallegrano le nostre tavole durante il Natale. La prima prova che deve dare spazio alla fantasia non poteva che essere la riproduzione del calendario dell’Avvento, come sappiamo si tratta di un cioccolatino che si nasconde dietro ogni casella che indica i giorni di dicembre fino alla Vigilia. Troppo semplice per Ernst Knam che ha complicato la prova chiedendo alle famiglie finaliste della versione professionisti di Bake Off di riempire con ben otto creazioni al cioccolato le 24 caselle del calendario dell’Avvento. In soli 120 minuti per 192 cioccolatini l’esecuzione è stata convincente per i giudici che ha deciso di premiare i Palladini e di ritenere invece i Franchini meno meritevoli della vittoria.

Ieri sera nella finale di Bake Off The Professionals si è passati poi alla prova più temuta ma anche la più importante per i maestri pasticceri rimasti in gara, la prova tecnica. I Palladini, i Frascarino e i Franchini hanno dovuto realizzare una perfetta torta di Natale, per chi non lo sapesse si tratta di un cerchio di cioccolata ripieno di pan di Spagna al panettone a sua volta condito con pasta frolla, spezie e croccantino, una delizia per gli occhi e anche per le papille gustative visto che i giudici hanno preteso la ricetta originale. Nella prova tecnica gli eliminati sono i Franchini che non sono riusciti a realizzare alla perfezione le palle di cioccolato mentre hanno acquistato punti i Frascarino con la loro Christmas Cake al piatto che ha deliziato i presenti. Sale la tensione così ieri sera nella finale di Bake Off Italia The Professionals 2022 con la terza e ultima prova, quella a sorpresa, che decreterà il vincitore della versione per professionisti del pastry show di Benedetta Parodi. Davvero un’impresa in circa tre ore i finalisti hanno dovuto realizzare una torta a forma di abete di Natale. Ci sono come da sempre nel programma dedicato ai dolci in onda su Real Time delle complicazioni rispetto alle esecuzioni standard. In questo caso la torta che decreterà chi ha vinto lo show deve essere ripiena di due farciture a scelta dei concorrenti, essere un metro d’altezza e avere una decorazione da lasciare a bocca aperta.

I Frascarino dopo un confronto interno al team decidono di fare una torta ad albero di Natale con bignè, i Palladini invece scelgono di essere più sofisticati con gli éclair, per chi non lo sapesse sono dolci lunghi e sottili di pasta choux. Per la prima volta la giuria fa molta fatica e decidere per l’eccellenza dei dolci proposti dalle due famiglie ed è davvero difficile comprendere chi è il migliore dei due finalisti. Solo dopo lunghe consultazioni viene proclamato il vincitore. Chi ha vinto Bake Off Italia The Professionals 2022 è la famiglia Palladini, secondo posto per i Frascarino.