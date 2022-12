Cosa fa stasera in TV 23 dicembre: la programmazione

Cosa vedere stasera in TV venerdì 23 dicembre: film e serie TV tra Rai, Mediaset e streaming con Disney+, Netflix e Amazon Prime Video

Scopriamo nel dettaglio cosa vedere stasera in TV, venerdì 23 dicembre, tanto sulla televisione in chiaro, quindi Rai e Mediaset, principalmente, che in streaming, attraverso le note piattaforme. Nello specifico in questa guida diamo uno sguardo alle nuove uscite su Netflix, Disney+ e Amazon Prime Video. Stasera Venerdì 23 dicembre è una giornata alquanto ricca, considerando come si sia ormai giunti a un passo dal Natale e quindi il palinsesto ne risenta non poco. Spazio a titoli interessanti per tutta la famiglia, dai più piccoli agli adulti, ma soprattutto con un mix di generi alquanto ampio, così da non deludere le aspettative di nessuno. Classici di Natale, commedie all’italiana, programmi tra i più amanti del panorama nazionale e un bel po’ d’action e romanticismo.

Cosa vedere stasera: Rai

Per il palinsesto di stasera venerdì 23 dicembre non ci limitiamo ai soli tre canali principali della rete nazionale. Scopriamo quindi, nel dettaglio, cosa fa stasera sulla Rai, a partire ovviamente da Rai 1. In prima serata, a partire dalle ore 20,30, va in onda la finale di Ballando con le Stelle 2022. Milly Carlucci saluta il suo pubblico con l’ultima parte di questa incredibile gara di ballo tra VIP. Sono sette le coppie ancora in gara, per un finale che promette scintille, soprattutto tra i giudici. Su Rai 2 c’è già aria di Natale con un film per tutta la famiglia, dal titolo Prossima fermata: Natale. Tra i volti più noti del cast c’è Christopher Lloyd di Ritorno al Futuro ed è una versione moderna di Canto di Natale. Angie è una dottoressa molto concentrata sul proprio lavoro. Grazie a un treno magico, però, avrà una seconda chance per capire tutti gli errori commessi. Rai 3 punta invece su un film drammatico tedesco, Oltre la notte, che vede il mondo di Katja crollare di colpo dopo la morte di suo marito e suo figlio, vittime di un attentato. La vicinanza degli amici può aiutarla soltanto fino a un certo punto, distrutta dalle lungaggini delle ricerche degli attentatori e l’accettazione di una morte tanto insensata. Dal videogame al cinema, fino ad arrivare al piccolo schermo. Parliamo di Assassin’s Creed, uscito nel 2016 con protagonista Michael Fassbender. Non il successo atteso dalla casa di produzione, che ha di fatto interrotto la serie, ma una pellicola piacevole per tutti i fan del videogioco. Grazie a un’incredibile tecnologia, Callum riesce a rivivere i ricordi di un suo antenato, Aguilar, scoprendo di discendere da una società segreta avvolta nel totale mistero, quella degli Assassini. Accumulando capacità e conoscenza, sarà in grado di sfidare i Templari moderni, nemici giurati degli Assassini. Classico intramontabile, infine, su Rai Movie, dove andrà in onda A qualcuno piace caldo. Commedia con Marilyn Monroe, Jack Lemmon e Tony Curtis, che vede due musicisti senza un soldo costretti a travestirsi da donna per nascondersi dai killer di Al Capone. Sono stati infatti testimoni della strage di San Valentino. Eccoli, quindi, entrare a far parte di un’orchestra femminile e dirigersi in Florida, dove la loro copertura sarà messa a dura prova dalla splendida Sugar.

Cosa vedere stasera: Mediaset

Dal 2018 a oggi, Natale a 5 Stelle è la scelta di Canale 5 per la prima serata di venerdì 23 dicembre. Stasera sulla rete ammiraglia fa un cinepanettone in piena regola, senza però Christian De Sica e Massimo Boldi. Il protagonista stavolta è Massimo Ghini, calato nella parte di un Premier del Movimento 5 Stelle. In trasferta con l’amante, deputata del Partito Democratico, dovrà fare di tutto per evitare lo scandalo, soprattutto dopo essere incappato in un cadavere all’interno dell’albergo in cui risiede. È già tempo di Mamma, ho perso l’aereo che fa stasera su Italia 1. Un vero e proprio classico senza tempo, giunto al cinema nel 1990, con protagonista un giovanissimo Macaulay Culkin. La storia è ben nota, con un giovanissimo Kevin che per errore viene lasciato da solo a casa durante le festività di Natale. Tutta la sua famiglia allargata parte per le vacanze, rendendosi conto dell’errore soltanto dopo essere giunti a Parigi. Sopravvivere in casa sarà un’impresa, dal momento che una coppia di ladri maldestri è intenzionata a svaligiare la grande residenza McCallister. Voglia di romanticismo su Rete 4, che manda in onda Notting Hill. Altro classico intramontabile, con Julia Roberts e Hugh Grant. Lei interpreta una grande star del cinema, mentre lui è un libraio come tanti in un variopinto quartiere di Londra. Incontratisi per caso, sentiranno crescere un forte sentimento, ostacolato però dal destino. Tanta azione su Mediaset 20, che manda in onda Tartarughe Ninja, pellicola ricca di CGI che prova a raccontare nuovamente la ben nota storia del fumetto americano, con le tartarughe geneticamente modificate, Leonardo, Donatello, Raffaello e Michelangelo, in lotta contro il cattivo Shredder.

Cosa vedere stasera in streaming

L’uscita più importante di venerdì 23 dicembre in streaming è su Netflix, senza alcun dubbio. Si trata di Glass Onion, sequel dell’apprezzatissimo Knives Out, con protagonista Daniel Craig, nei panni di un moderno Poirot. Rian Johnson torna a dirigere questo nuovo murder mistery, dopo aver stretto un accordo milionario con la piattaforma streaming, che ha l’esclusiva della saga. Tutti gli attori della prima pellicola sono stati sostituiti, dal momento che in questo film si tratterà tutt’altro caso. L’unico confermato è il detective Benoit Blanc, ovvero Daniel Craig. Cast stellare, che comprende tra gli altri Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Jessica Henwick. La trama vede il detective in una proprietà lussusosa su un’isola greca. Incontra qui un particolare gruppo di amici, giunti su invito del miliardario Miles Bron. Si tratta di una riunione annuale. Ognuno di loro ha i propri segreti e non disdegna di raccontare bugie. Di colpo, però, ci scappa il morto, come prevedibile, e per Benoit Blanc sono tutti sospettati. Su Disney+ è possibile invece approfittare in un’ampia collezione di Natale, che mescola film in live action e d’animazione. Da segnalare l’uscita il 21 dicembre di due nuovi episodi di serie molto pubblicizzate dalla piattaforma, Il mistero dei Templari (terzo episodio) e Willow (quinto episodio). Nessuna uscita anche su Prime Video, che però vanta un catalogo molto ampio e per tutti i usti. Il 21 dicembre è stata aggiunta la terza stagione di Jack Ryan, che vede John Krasinski in giro per l’Europa nel tentativo disperato di fermare una fazione del governo russo, pronto a scatenare una nuova guerra mondiale. Tra i titoli in vista troviamo però anche LOL Xmas Special, per ridere a più non posso, guardando volti celebri della comicità che possono far tutto tranne questo.