Finale Ballando con le stelle 2022 quando: pronostici vincitore

Chi sarà il vincitore di Ballando con le stelle 2022? Quando ci sarà la finale e i pronostici sul vincitore

Ormai ci siamo: Ballando con le Stelle 2022 si prepara a giungere all’atto conclusivo, che eleggerà il vincitore di questa edizione dello show di Milly Carlucci. Iniziamo col dire che la finale di Ballando con le stelle è prevista per venerdì 23 dicembre, come di consueto in prima serata su Rai 1. Ad essere arrivati all’atto conclusivo di questa edizione di Ballando con le stelle sono sette coppie: i ripescati Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, Rosanna Banfi e Simone Casula, Alex Di Giorgio e Moreno Porcu, Ema Stockholma e Angelo Madonia, Alessandro Egger e Tove Villfor, Gabriel Garko e Giada Lini e infine la chiacchieratissima Iva Zanicchi con Samuel Peron. Sette coppie, dunque, pronte a giocarsi la possibilità di vincere Ballando con le stelle 2022. A recitare il ruolo dei favoriti è la coppia composta da Ema Stokholma e Angelo Madonia, che secondo le quote proposte dai bookmakers sono i favoritissimi per la vittoria, con un quota che oscilla tra l’1.60 e l’1.80, non superando la quota a 2.

Le due coppie che sembrano poter contendere lo scettro di vincitore di Ballando con le stelle 2022 alla coppia Ema Stokholma e Angelo Madonia sono quella formate da Alessandro Egger e Tove Villfor e da Alex Di Giorgio e Moreno Porcu. Molto più indietro tutti gli altri concorrenti, con le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron e Rosanna Banfi e Simone Casula che sono le meno favorite come vincitore di Ballando con le stelle 2022 secondo i pronostici. Stasera 23 dicembre, dunque, scopriremo se Ema Stokholma e Angelo Madonia riusciranno a vincere Ballando con le stelle 2022 come indicano i pronostici o se questi, invece, saranno ribaltati.

Ballando con le stelle: i vincitori della passate edizioni

In occasione dunque di scoprire cos’accadrà stasera nella finale di Ballando con le stelle 2022 e di conoscere il vincitore di questa edizione dello show di Milly Carlucci, ripercorriamo i vincitori degli scorsi anni. Questa è l’edizione numero 17 del programma, per cui sono 16 le coppie che sono riuscite a trionfare nella storia del programma. Tra i ballerini arrivati alla finale di Ballando con le stelle 2022 solo uno è giù riuscito a trionfare, Samuel Peron, nel 2008 in coppia con Maria Elena Vandone. Per lui sarà difficile ripetere l’impresa con Iva Zanicchi stasera, secondo i pronostici, ma comunque ci proverà. Vedremo, dunque, se Ema Stockholma e Angelo Madonia saranno i prossimi vincitori di Ballando con le stelle dopo Arisa e Vito Coppola. Intanto, di seguito la lista dei precedenti vincitori:

2005: Hoara Borselli e Simone Di Pasquale

2006: Cristina Chiabotto e Raimondo Todaro

2007: Fiona May e Raimondo Todaro

2008: Maria Elena Vandone e Samuel Peron

2009: Emanuele Filiberto e Natalia Titova

2010: Veronica Olivier e Raimondo Todaro

2011: Kaspar Capparoni e Yulia Musikhina

2012: Andres Gil e Anastasija Kuz’mina

2013: Elisa Di Francisca e Raimondo Todaro

2014: Giusy Versace e Raimondo Todaro

2016: Iago Garcia e Samanta Togni

2017: Oney Tapia e Veera Kinnunen

2018: Cesare Bocci e Alessandra Tripoli

2019: Lasse Matberg e Sara Di Vaira

2020: Gilles Rocca e Lucrezia Lando

2021: Arisa e Vito Coppola