Cosa fa stasera in TV 24 dicembre

Cosa vedere stasera in TV sabato 24 dicembre Vigilia di Natale: film e serie TV tra Rai, Mediaset e streaming con Disney+, Netflix e Amazon Prime Video

Guardiamo al palinsesto di sabato 24 dicembre. Cosa fa stasera in TV alla Vigilia di Natale. Siamo tutti a caccia di un film, magari un classico, da poter avere sullo sfondo. Scopriamo quindi cosa offre la Rai in questa serata decisamente particolare. Al tempo stesso, scandagliamo un po’ le principali piattaforme streaming, per avere un’idea di cosa è uscito oggi e quali sono in generale i titoli consigliati per la Vigilia di Natale. Azione, fantasy, romanticismo e quel mix di titoli che non può davvero mai mancare. Tutti ci ripetiamo di averne abbstanza, ma poi la tentazione di rivederli è forte. Le carte vengono però un po’ mescolate stavolta, rendendo le scelte più variegate, davvero per tutti i gusti. Continuate a leggere per scoprire cosa farà da sfondo al vostro cenone in famiglia o tra amici.

Cosa vedere stasera: Rai

Partiamo con Rai 1, che stasera propone l’ultimo film del compianto Gigi Proietti. Si tratta di Io sono Babbo Natale, uscito nel 2021 e con Marco Giallini a completare il cast protagonista. Un bambino di nome Ettore cresce credendo a Babbo Natale, che non gli ha però mai portato doni. Giura, così, che un giorno prenderà il suo posto. Cresce e si trasforma in un ladro, conducendo una vita malsana. Un giorno si ritrova però dinanzi a un anziano che crede di poter derubare, ma che scopre essere il vero Babbo Natale. Rai 2 propone invece una prima TV, Non ti presento i miei. Si tratta di una commedia romantica americana con Kristen Stewart e Mackenzie Davis, che vede la giovane Abby incontrare per la prima volta la famiglia della sua fidanzata Harper per la cena di Natale. Scopre però che la loro relazione è un segreto per tutti gli altri. Spettacolo su Rai 3, nel vero senso della parola. In onda Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo, con montaggi incredibili che offrono numeri da sogno eseguiti da professionisti di fama internazionale. Su Rai 4 troviamo poi una bella dose d’azione con Mr. & Mrs. Smith. Si tratta del film che ha fatto scattare la scintilla, spenta da tempo, tra Brad Pitt e Angelina Jolie. Due killer su commissione sono sposati ma ignorano l’uno il lavoro dell’altro, fino a quando non gli verrà chiesto di farsi fuori a vicenda.

Cosa vedere stasera: Mediaset

Canale 5 punta tutto sulla potenza della musica, mandando in onda lo speciale, in prima TV, Il Volo – Natale a Gerusalemme. Suggestive atmosfere nelle quali saranno calati Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto. Italia 1 va sul classico, come ogni anno da molto tempo. Spazio a Una poltrona per due con Eddie Murphy e Dan Aykroyd. Le vite di due uomini agli antipodi vengono scambiate per una scommessa. Il ricco privilegiato diventa uno squattrinato, in attesa di vederlo trasformare in un criminale. Il senzatetto si ritrova nel lusso, con il rischio di trasformarsi in un dandy. I due sapranno però mettere da parte l’astio e collaborare per avere la propria rivincita. Rete 4 punta su un romanticismo d’altri tempi, offrendo nel proprio palinsesto Vacanze romane, con Audrey Hepburn e Gregory Peck. La giovane principessa Anna si ritrova in vacanza con i genitori a Roma. Stanca del protocollo, però, scappa e prova a mescolarsi tra la gente comune. Si innamora così di un giornalista americano, ignaro però della sua identità. Mediaset 20 punta tutto sul fantay, dando il via alla trasmissione della trilogia di Peter Jackson. Ecco Il Signore degli Anelli – La Compagnia dell’Anello alla Vigilia di Natale. In questo primo capitolo vediamo Frodo cimentarsi in un lungo viaggio per distruggere l’Anello del potere di Sauron, del quale è entrato in possesso. Una missione rischiosa a dir poco, quasi suicida, nella quale sarà affiancato dalla Compagnia dell’Anello, gruppo di prodi guerrieri, pronti a tutto pur di difendere chi porta l’enorme peso dell’Anello, che ha una “mente” e un potere tutti suoi.

Cosa vedere stasera in streaming

Non vi sono uscite previste sulle principali piattaforme streaming nel giorno della Vigilia di Natale. Ciò non vuol dire, però, che manchino dei titoli da suggerire. L’elenco è decisamente ampio su Disney+, che offre anche una vera e propria “collezione di Natale”. Strange World è un’avventura animata per tutta la famiglia, che presenta una leggendaria famiglia di esploratori pronti all’avventura. Intrigante il Pinocchio di Robert Zemeckis con Tom Hanks, così come il secondo capitolo di Come d’incanto. Il titolo stavolta è Come per disincanto – E vissero infelici e scontenti, con il ritorno di Amy Adams e Patrick Dempsey. A completare il ciclo di suggerimenti, anche se di titoli allettanti ve ne sono molti, Nuovo Santa Clause cercasi, con Tim Allen nuovamente nei panni di Scott Calvin dopo ben 30 anni. Piccola postilla, se fate del gruppo di chi ritiene Die Hard un classico di Natale, lo trovate proprio su questa piattaforma.

Amazon Prime Video offre un vasto catalogo, che vede, tra le altre cose, lo speciale di LOL per Natale, così come il film italiano Improvvisamente Natale, in cui la magia delle feste viene ricreata in fretta e furia fuori stagione, per un buon motivo. Caricata la terza stagione di Jack Ryan con John Krasinski e molto altro. Vi sono i principali cinepanettoni con Christian De Sica, numerosi film di James Bond, compreso No Time To Die, e poi vi è la chance di noleggiarli o acquistarli, facendosi magari tentare da Ticket to Paradise, commedia che vede ritrovarsi George Clooney e Julia Roberts.

Per le vacanze di Natale Netflix punta molto sul successo di Knives Out 2 – Glass Onion. Non è però l’unica proposta, affatto. Spazio a Natale a tutti i costi, con Christian De Sica, Angela Finocchiaro e non solo. Una classica commedia natalizia, distante dal modello cinepanettone. Vi è anche il Pinocchio di Guillermo del Toro, girato in stop motion, così come la nuova stagione di Emily in Paris. Per tutti i gusti, insomma.