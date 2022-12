Papa Francesco malattia: cosa ha il Santo Padre

Papa Francesco che malattia ha il Santo Padre: tutto sulle condizioni di salute del pontefice

Negli ultimi tempi si è parlato molto delle condizioni di salute del pontefice della Chiesa Cattolica. Papa Francesco, infatti, ha rivelato in un’intervista al quotidiano Abc di aver già immaginato il suo futuro in caso di una malattia invalidante, portando avanti una rivelazione che ha sorpreso milioni di fedeli. Il Santo Padre, infatti, ha rivelato di aver firmato una lettera che prevede le sue dimissioni in caso che la malattia gli impedisse di adempiere al suo dovere di guida spirituale e politica della Chiesa Cattolica. Una rivelazione importante, un gesto che risale ai primi mesi del pontificato di Francesco, nel 2013, quando il Papa ha consegnato la sua lettera di dimissioni future all’allora segretario di Stato Tarcisio Bertone.

Bergoglio ha anche rivelato che il suo non è stato un gesto così insolito nella storia della Chiesa. Secondo le sue parole al quotidiano spagnolo, anche Paolo VI aveva lasciato una lettera di dimissioni in caso di malattia e la stessa cosa dovrebbe aver fatto Papa Pio XIII. Insomma non è una mossa inusuale, ma è la prima volta che si parla di questo modus operandi. D’altronde, il ricordo della rinuncia al soglio pontificio di Benedetto XVI, che poi ha portato all’elezione nel 2013 di Papa Francesco, è ancora fresco e l’eventualità che un altro Papa possa ripetere quel gesto scuote il mondo cattolico. Tuttavia, Papa Francesco ha ampiamente rassicurato che il suo è stato un gesto solo di precauzione: non ha alcun motivo di rinunciare al suo ruolo e al suo dovere e per ora le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.

Come sta Papa Francesco

A 86 anni, l’età che ha Papa Francesco, accusare qualche acciacco è anche normale. Il Santo Padre accusa al momento alcuni problemi soprattutto a livello fisico, ha qualche difficoltà nel camminare e soffre di una gonalgia persistente, legata alle difficoltà di deambulazione, in quanto si tratta di un dolore che colpisce il ginocchio. Riguardo questa malattia, si era parlato anche della possibilità di un intervento chirurgico per risolvere i problemi del Papa, ma il pontefice ha rivelato di non volersi operare, ammettendo di non essere preoccupato per la sua salute e di non volersi operare perché si governa con la testa e non con il ginocchio. Insomma, Papa Francesco non si fa fermare dalla gonalgia, che comunque lo limita in molte funzioni e spesso lo ha costretto alla sedia a rotelle, e nell’ultimo anno gli ha fatto saltare parecchi impegni. Per combattere la gonalgia, causa del perché Papa Francesco non riesce a camminare, il pontefice deve ricorrere ad antinfiammatori e fisioterapia, escludendo tassativamente l’intervento chirurgico. A parte questi acciacchi dovuti in gran parte all’età che avanza, il pontefice della Chiesa Cattolica comunque sta bene e le sue condizioni non preoccupano. La lettera di dimissioni, al momento, resta un’eventualità molto lontana, nonostante le preoccupazioni del Vaticano e dei fedeli per la salute del Papa.