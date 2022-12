Santa Messa oggi in tv 24 dicembre: orari e canali

Dove vedere la Santa Messa in tv oggi 24 dicembre: gli orari e i canali della funzione della vigilia di Natale del Papa

Uno degli appuntamenti cardine del 24 dicembre, giorno della vigilia di Natale, è naturalmente quello con la Santa Messa che Papa Francesco celebrerà in diretta alla Basilica di San Pietro in Roma. Si tratta, come al solito, di uno degli eventi più attesi di tutto il mondo cattolico e la funzione del pontefice sarà trasmessa in tutto il mondo. Moltissimi fedeli si recheranno a Roma per seguire da Piazza San Pietro la Santa Messa, ma ovviamente ci sarà ampio modo anche di vedere in tv la funzione. Per rispondere alla domanda dove vedere oggi 24 dicembre 2022 la Santa Messa in tv ci sono diverse alternative. In primis su Rai 1, dove uno speciale del Tg1 accompagnerà la Messa di Papa Francesco con un collegamento che avrà inizio a partire dalle ore 19:20. La funzione avrà inizio, poi alle ore 19.30, un orario che quindi conferma i cambiamenti dello scorso anno. Oltre a Rai 1, la diretta televisiva della Santa Messa di oggi 24 dicembre è offerta anche da TV 2000 con il collegamento che avrà inizio a partire dalle ore 19:00.

Per ciò che riguarda lo streaming anche ci sono diverse alternative a disposizione. Lo speciale di Rai 1 si può seguire anche tramite l’applicazione di Rai Play, in alternativa la Santa Messa di oggi sarà trasmessa dalle ore 19:30 dal canale YouTube di Vatican Media e dalla pagina Facebook di Vatican News. Tantissime le alternative, dunque, per seguire la Santa Messa di oggi 24 dicembre in televisione e in streaming.

Tutti gli appuntamenti di Natale

La Santa Messa di oggi è uno degli appuntamenti più importante del mondo religioso, ma sarà seguito da molti altri. Il 25 dicembre, nel giorno di Natale, Papa Francesco pronuncerà il solito messaggio di auguri e mezzogiorno affacciandosi dalla basilica del Vaticano su Piazza San Pietro. Anche la tradizionale benedizione Urbi et Orbi sarà trasmessa dagli stessi media che si occupano della trasmissione della Santa Messa di oggi, da Rai 1 a Tv 2000 fino ai canali media del Vaticano. Oltre alla Santa Messa del Santo Padre, inoltre, sarà possibile seguire anche molte altre celebrazioni, con diverse parrocchie e comunità che garantiscono la trasmissione della funzione di Natale e di quella della vigilia anche tramite i propri canali streaming.

A corredo della Santa Messa di oggi e della benedizione di Natale di domani, in televisione ci saranno anche moltissimi altri speciali dedicati al mondo religioso. Su Rai 1, ad esempio, dopo la trasmissione in prima serata del film Io sono Babbo Natale andrà in scena lo speciale In memoria di Giovanni Paolo, un resoconto della vita dello storico Papa. Su Canale 5, invece, in prima serata gli spettatori potranno assistere al concerto di Natale del Volo in diretta da una delle location più affascinanti del mondo: Gerusalemme, nel cuore della Terra Santa. Su Tv 2000, invece, dopo la trasmissione della Santa Messa in prima serata ci sarà il dramma storico Nativity, incentrato naturalmente sulla nascita di Gesù Cristo.