Alessandra Natale a tutti i costi Dharma Mangia Woods chi è

Dharma Mangia Woods chi è l’attrice che interpreta Alessandra nel film Natale a tutti i costi il nuovo cinepanettone di Netflix

Tra i protagonisti di Natale a tutti costi, il nuovo film delle feste prodotto da Netflix, al fianco di Christian De Sica e Angela Finocchiaro c’è Dharma Mangia Woods, che interpreta il ruolo di Alessandra. Nata a Roma il 15 settembre del 1994, sin da piccola Dharma ha mostrato un passione per la recitazione, decidendo poi dopo la scuola di studiare al Centro Internazionale di Cinema e Teatro di Roma, il Duse, per lanciarsi poi nella carriera da attrice con ottimi risultati e continuare comunque a studiare, presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volontè. Il suo percorso di studi si è articolato con la frequentazione del Liceo Classico nella Capitale e poi con il corso di scienze della comunicazione presso l’Università Roma Tre di Roma. Dharma ha anche studiato danza, cimentandosi in diversi stili, e ha anche praticato molti sport, tra cui nuoto e calcio.

Col tempo Dharma ha messo da parte la carriera da giornalista e si è cimentata con convinzione in quella da attrice, esordendo nel 2016 sul grande schermo nel film L’estate addosso di Gabriele Muccino. Nello stesso anno la vediamo nella famosa serie tv di Paolo Sorrentino The Young Pope, per ritrovarla quest’anno con tutta una serie di progetti molto importanti: dalla miniserie Più forti del destino fino a La stranezza e, come detto Natale a tutti i costi. Dharma Mangia Woods è anche apparsa in diversi videoclip musicali, come la famosa canzone di Gazzelle Martelli, e ha posato diverse volte come modella per degli shooting fotografici. Per ciò che riguarda la sua sfera privata, l’attrice è molto riservata e non lascia trapelare molte informazioni. Come possiamo vedere anche dal suo profilo Instagram, l’attrice che interpreta Alessandra in Natale a tutti i costi condivide più che altro foto della sua sfera professionale e non dovrebbe essere fidanzata, come ha dichiarato in un’intervista a Verissimo, ma non sappiamo se sia cambiato qualcosa.

Dharma Mangia Woods in Più forti del destino

Tra i ruoli che hanno consacrato l’attrice che veste i panni di Alessandra in Natale a tutti i costi c’è sicuramente quello di Costanza in Più forti del destino, fiction andata in onda su Canale 5 nel marzo 2022. Qui l’attrice romana ha condiviso il set con altri grandi attrici come Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti e si è imposta all’attenzione del grande pubblico italiano. A corredo di quell’esperienza in Più forti del destino, remake della serie francese Destini in fiamme presente su Netflix, Dharma Mangia Woods si è raccontata a Verissimo, in un’intervista insieme alla collega Giulia Bevilacqua. In quell’occasione, Alessandra di Natale a tutti i costi ha raccontato qualche dettaglio della sua carriera, ripercorrendo le sue esperienze e accennando anche alla sua situazione sentimentale. Quello di Costanza in Più forti del destino è stato il primo grande personaggio di Dharma Mangia Woods e ad oggi anche il suo più noto, ma il futuro è sicuramente brillante per la bravissima attrice romana.