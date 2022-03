Pronti a seguire con passione una nuova fiction Mediaset? Più forti del destino promette di travolgere il pubblico, coinvengolo in una storia in costume arricchita da un profondo messaggio sociale, ancora attuale.

Scopriamo di cosa parla questa miniserie in costume, remae italiano di Destini in fiamme, serie francese. il cast è stellare e lo riveliamo di seguito per intero. Si ritorna al passato per discutere di temi ancora ttuali.

Più forti del destino, trama e cast

La serie Più forti del destino ci catapulta nella Palermo del 1897. Qui si svolge la Mostra sulle nuove tecnologia, che inaugura anche il Cinematografo. Ad assistere all’enorme evento vi è Arianna, moglie di un uomini cinico e violento, ma anche molto potente. La donna ha la chance di rivedere Costanza, figlia di Augusto, l’uomo che ha portato il primo proiettore in città. Promessa sposa di Antonio, rampollo di una ricca famiglia. Al suo fianco c’è la fedele domestica Rosalia, sposta con Giuseppe, con il quale sogna di andare in America.

Al novero delle donne protagoniste si aggiunge Margherita, figlia di Donna Elvira, marchesa in visita a Palermo con il figlio Tommaso. All’esterno prende forma una manifestazione contro il sistema. L’agitazione è già grande e aumenta quando il proiettore prende fuoco, dando vita a un incendio che provoca numerose vittime, soprattutto donne. La vita delle protagonista cambia radicalmente.

Arianna si finge morta per liberarsi dal giogo del marito. Dovrà però elaborare un complesso piano per riprendersi sua figlia Camilla. Costanza è stata salvata da un giovane del quale si è innamorata quasi istantaneamente. Salvata anche Rosalia, che si ritrova prigioniera di Donna Elvira, segnata dalla morte della sua Margherita. La donna vuole costringere la giovane a fingersi sua figlia.

Ecco il cast di Più forti del destino:

Giulia Bevilacqua: Arianna

Laura Chiatti: Rosalia

Loretta Goggi: Elvira

Dharma Mangia Woods: Costanza

Sergio Rubini: Pietro Lucchesi

Leonardo Pazzagli: Libero

Stefano Rossi Giordani: Saverio

Marta Bulgherini: Maria

Thomas Trabacchi: Guglielmo

Paolo Sassanelli: Augusto

Francesca Valtorta: Margherita

Giovanni Anzaldo: Giuseppe

Alessia Giuliani: Matilde

Teodoro Giambanco: Antonio

Francesco Meoni: Gaetano Barba

