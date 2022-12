Franco Frattini chi era causa morte: la malattia

Lutto nel mondo della politica: è morto Franco Frattini a 65 anni a causa di una malattia

Il politico che è morto oggi all’età di 65 anni è Franco Frattini, ministro dei vecchi governi Berlusconi prima della Funzione Pubblica e due volte degli Esteri è stato anche presidente del Consiglio di Stato. Si è spento alla vigilia di Natale presso il Gemelli di Roma, la causa della morte di Franco Frattini è una malattia: un tumore, non si da dove. Il politico ha voluto infatti mantenere massimo riserbo sulla sua salute e sul suo lungo ricovero in ospedale che serviva a curarlo anche se poi purtroppo non c’è stato nulla da fare. Un lutto nel mondo della politica che ha colpito diversi esponenti come Ignazio La Russa e Silvio Berlusconi che hanno espresso il loro cordoglio pochi minuti dopo la scomparsa, infatti l’ex ministro era del partito Forza Italia. Franco Frattini è di origini romane, è nato nella Capitale il 14 marzo 1957 e fin dalla sua infanzia è stato sempre un brillante studente fino a laurearsi in Giurisprudenza con lode alla Sapienza di Roma. Una carriera ricca di successi: a soli 24 anni diventa procuratore dello Stato e magistrato, due anni dopo è consigliere del Ministero del Tesoro.

Inizia a fare politica nel governo Andreotti dove in realtà ricopre il ruolo di consigliere giuridico del vicepresidente del Consiglio. La vera carriera politica di Franco Frattini inizia con Forza Italia, non a caso Silvio Berlusconi si è detto onorato, nel suo messaggio di cordoglio per il politico morto oggi, di averlo convinto ad entrare nel suo partito. La prima carica arriva nel 1994 come segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’anno dopo è già Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali. Diventa poi per la prima volta Ministro degli Esteri dal 2002 al 2004 in seguito diviene Commissario dell’Unione Europea, quattro anni dopo è di nuovo nel nascente governo Berlusconi Ministro degli Esteri. Marco Frattini oggi era consigliere speciale del governo serbo per le trattative di adesione all’Unione Europea e inoltre da gennaio 2022 era presidente del Consiglio di Stato. Tra le altre cariche ricoperte, oltre a quella di Ministro, figurano Presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva e diverse attività non a scopo di lucro.

Franco Frattini vita privata: moglie e figli

La vita privata Franco Frattini è sempre stata lontana dalle telecamere. Il politico morto oggi dava un forte valore alla privacy, non a caso ha tenuto nascosta la sua malattia che è stata causa della sua morte a 65 anni. Silvio Berlusconi cita la sua famiglia e ha tracciato di lui un profilo eccelso, un uomo di grande capacità con il dono innato di saper sorridere davanti ad ogni problematica e di essere sempre perfetto in ogni ruolo. Anche Ignazio La Russa ha descritto del due volte Ministro degli Esteri definendolo un uomo dalle grandi doti umane oltre che politiche “una persona perbene”. La moglie di Franco Frattini è Stella Coppi, figlia del noto campione di sci Gaetano Coppi. Prima di sposare quella che è poi diventata sua moglie è stato sposato e poi si è fidanzato con la sua storica compagna Chantal Sciuto, di origini siciliane e di professione dermatologa, famosa all’epoca per le sue ospitate in tv. In molti confondono Chantal con la prima moglie del due volte ministro degli Esteri che è la madre di sua figlia Carlotta.

All’epoca si parlò molto del fidanzamento e della rottura con Chantal avvenuta dopo soli 9 mesi. Si conobbero a cena a casa di amici, un colpo di fulmine. La dermatologa siciliana fu trascinata nel turbine del gossip a causa del modo in cui annunciò il suo fidanzamento con l’allora Ministro degli Esteri. Si vociferò anche che Frattini lasciò l’ex compagna Chantal con un sms. A smentire fu la Farnesina che sottolineò quanto questo gesto non fosse in linea con lo stile che ha sempre avuto il politico morto oggi. Con sua moglie Stella Coppi, oggi 45 anni di età, Franco Frattini si è sposato in gran segreto nel giugno 2010 al municipio di Pedraces a Bolzano. All’epoca decisero di festeggiare con un ricevimento nuziale in una baita all’Armentarola con un gruppo di parenti e amici molto ristretto. I due si erano conosciuti un anno prima proprio in montagna tra quei paesaggi stupendi grazie ad amici in comune e per questo decisero di celebrare il loro amore nello stesso luogo.