Santa Messa oggi in tv 25 dicembre: orari e canali

Oggi in TV, 25 dicembre, la Santa Messa di Papa Francesco va in onda a quest’ora e sarà trasmessa sui seguenti canali: come seguirla

Natale non è soltanto il giorno tanto atteso da bambini e adulti per lo scambio di regali. Si tratta di una festa religiosa, anche se oggi leffetto consumistico ha avuto ampiamente la meglio. Chi crede realmente, festeggia oggi la nascita di Cristo e celebra il tutto al fianco di altri ferventi credenti. La comunità cristiana – cattolica ha un appuntamento da non perdere. Si tratta della Santa Messa di Natale tenuta dal Papa. Un evento a lungo atteso, che non mira unicamente a sottolineare la storicità che questo giorno ha assunto nella storia (presumibilmente, stando alla ricerca degli storici, il periodo della nascita di Gesù sarebbe tutt’altro). Il Papa volge lo sguardo all’anno trascorso e spinge fede e speranza verso il prossimo, al fine di avvolgerlo e, con il potere della preghiera, tentare di indirizzarlo su giusti binari. Restando con i piedi ancorati in ciò che è concreto e fisico, e non spirituale, Papa Francesco proverà a lanciare un messaggio di speranza a tutti, consigliando a fedeli e non la giusta via da seguire nel proprio quotidiano, provano a essere felici in comunione con gli altri. Considerando poi la sua enorme influenza, c’è da attendersi anche un ampio riferimento al conflitto in corso tra Russia e Ucraina, che non accenna a placarsi.

Sono svariati i modi per seguire la Santa Messa di Natale, in diretta e non solo. Partiamo da Canale 5, che fa partire il proprio collegamento alle ore 10, per poi interrompere la trasmissione dopo 50 minuti. Proprio alle 10.55 ha poi inizio su Rai 1 la diretta della Santa Messa di Natale, tenuta presso la Basilica Santa Maria a Trastevere, Roma. La programmazione, però, risulta essere più ampia. A partire dalle ore 10,30 del mattino, infatti, gli spettatori potranno seguire A sua immagine. Appuntamento condotto da Lorena Bianchetti, che offre un vero e proprio focus sui più importanti presepi realizzati in Italia. Breve intermezzo di meno di trenta minuti, interrotto per lasciare la linea al Santo Padre. In seguito il programma prevede la Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, al via alle ore 11,55 del 25 dicembre. A completare il palinsesto religioso vi è infine il Concerto di Natale Assisi 2022. La benedizione può inoltre essere seguita su TV2000. Chiunque voglia recuperare questi appuntamenti con calma, o magari rivederli, potrà farlo collegandosi a RaiPlay. La piattaforma streaming della Rai offre un catalogo enorme, che consente la visione di programmi, film, serie TV e fiction, dall’oggi al passato, il che comprende anche l’accesso a parte della storica videoteca Rai.