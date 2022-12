Anticipazioni Gf Vip 26 dicembre Luca Nikita mani al collo, Soleil entra

Anticipazioni GF Vip stasera 26 dicembre: sorprese speciali, le decisioni su chi resta e chi lascia, il ritorno di Soleil, Nikita contro tutti

Questa sera 26 dicembre torna, nonostante Santo Stefano, il Grande Fratello VIP con una nuova puntata piena di dinamiche che fanno impazzire i fan su Twitter. Stando alle anticipazioni del GF vip di stasera, infatti Nikita sarà al centro della puntata anche perché se Antonella fiordelisi questa settimana ha praticamente litigato con poche ragazze, non possiamo dire lo stesso della fatina di Twitter una delle papabili vincitrici del GF vip. Infatti questa settimana ha rotto ufficialmente con Luca Onestini e non è passata inosservata la loro litigata che ha creato una frattura tra i vipponi. Tutto è nato da un video diventato virale sui social che vede dopo il servizio fotografico fatto la copertina di Chi di Natale Luca Onestini mettere le mani al collo a Nikita. Poteva sembrare un gesto di apertura, almeno l’influencer l’ha interpretata in questo modo. Eppure l’ex tronista di Uomini e Donne ha preferito prendere le distanze mandando su tutte le furie la Pelizon. Non solo, Onestini ha mentito agli altri vipponi negando di aver messo le mani al collo a Nikita come gesto specifichiamo non violento ma come a volerle darle un bacio. Oltre ad aver negato il gesto, ha seminato zizzania parlando alle spalle della vippona. Inoltre c’è stato al GF Vip uno scontro aperto tra Nikita e Sarah Altobello perché Luca Onestini ha spifferato alla già concorrente dell’Isola dei Famosi che la Pelizon ha parlato male di lei e del suo lavoro.

Stando alle anticipazioni del GF vip di stasera 26 dicembre si tratterà in apertura il tema con un ingresso in studio particolarmente interessante o forse meno per Luca Onestini questa sera. Sarà opinionista accanto Orietta Berti l’ex fidanzata del tronista Soleil Sorge che sostituirà la moglie di Paolo Bonolis assente per le vacanze di Natale. Gli spoiler assicurano che ci sarà da divertirsi tra gli attacchi di Soleil al suo ex. Le anticipazioni della puntata di questa sera del GF Vip parlano anche delle confessioni di Nicole Murgia che ha avuto la possibilità di poter parlare della sua vita privata. Conosciuta per essere attrice principale nel ruolo di Cristina in Tutti pazzi per amore e per il suo matrimonio con Bertolacci, la Murgia ha avuto la possibilità di parlare dei suoi figli, della sua nuova vita e di come si è avvicinata in passato ad un altro concorrente della casa. Chissà se non ci sarà proprio una sorpresa per lei questa sera al Grande Fratello vip. Altre sorprese potrebbero essere riservate proprio a Luca Onestini che dovrà affrontare una puntata difficile e a Patrizia Rossetti Tra le anticipazioni del GF Vip di stasera 26 dicembre l’amore sarà protagonista, stiamo parlando di quello della seconda coppia nata ormai all’interno della casa gli Incorvassi: Micol e Edoardo ormai si nascondono pochissimo e hanno avuto modo di scambiarsi appassionate effusioni in un luogo molto fortunato per i fidanzati gieffini, ovvero il famoso armadio che nelle scorse edizioni ha visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sicuramente Alfonso Signorini avrà modo di approfondire durante la diretta di questa sera come sta procedendo il loro amore. Infine un altro blocco del programma prima di scoprire la decisione dei vipponi di voler prolungare o meno la loro permanenza al GF Vip, sarà dedicata secondo gli spoiler al Natale trascorso dai vipponi e alle sorprese ricevute dai loro cari. Micol Incorvaia si è intristita quando ha visto che nel video di auguri c’erano i suoi genitori in disparte e senza proferire parola, ma il gieffino che ha sofferto di più, lasciandosi andare ad un pianto disperato, è stato Attilio Romita che non ha ricevuto gli auguri della sua compagna Mimma Fusco e nemmeno di sua figlia.

Anticipazioni Gf Vip 26 dicembre: chi resta

Le anticipazioni di questa sera 26 dicembre del GF vip ci portano ad uno dei momenti più importanti del programma: la scelta dei concorrenti di restare oppure lasciare il programma. Ormai come ogni anno il Grande Fratello Vip raddoppia e anche per questa settima edizione l’ultima puntata non andrà in onda a dicembre, ma la porta rossa si chiuderà definitivamente a marzo. Così è arrivato il tempo per i gieffini di scegliere se continuare con il gioco e quindi di sottoscrivere un nuovo contratto oppure di terminare la loro esperienza senza pagare penali. Stando agli spoiler che circolano su Twitter e al sentiment degli utenti Antonino Spinalbese, Luca Salatino, Attilio Romita e Wilma Goich potrebbero scegliere di lasciare il GF Vip. Secondo le anticipazioni di chi resta e chi lascia il GF vip invece dovrebbero essere certi della loro permanenza Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Giaele De Donà, Alberto De Pisis, Sarah Altobello, Patrizia Rossetti, Edoardo Tavassi e ovviamente i nuovi concorrenti entrati di recente che già fanno parte del nuovo cast del reality condotto da Alfonso Signorini. La posizione di Luca Onestini resta incerta non sembra aver dubbi sulla sua permanenza ma gli ultimi giorni all’interno della casa sono stati difficili per l’ex tronista. Stesso discorso per Nikita Pelizon che difficilmente deciderà di lasciare il Grande Fratello Vip, essendo tra le concorrenti preferite e papabili vincitrici del reality. Nessun dubbio anche per la scelta di restare da parte di Daniele Dal Moro partito in sordina negli ultimi mesi ha dimostrato di essere molto apprezzato dagli altri gieffini e di aver affrontato in maniera diversa l’esperienza all’interno della casa. Discorso a parte stando alle anticipazioni del GF vip su chi resta e chi lascia va fatto per Giaele De Dona. L’ex concorrente di Ti spedisco in convento è stata all’inizio del reality la più chiacchierata per il suo matrimonio all’insegna dell’amore libero dopo l’avvicinamento ad Antonino Spinalbese, si potrebbe dire che oggi i due sono solo amici. Giaele è sicuramente tra le più apprezzate all’interno della casa, ma allo stesso tempo ha degli affetti come il marito e sua madre che potrebbero farla tentennare sul voler rimanere all’interno del GF vip.

Anticipazioni Gf Vip sondaggi oggi 26 dicembre

Al televoto questa sera del GF vip per la puntata del 26 dicembre ci sono Oriana Antonella Antonino e Sara e il pubblico è chiamato a votare per scegliere chi è il preferito. Mai nessun televoto e sta così interessante, spesso la Fiordelisi è stata votata come preferita da parte del pubblico ma il sentimento sull’ex schermitrice è cambiato nelle ultime settimane e potrebbe fare il colpaccio, superando anche Antonino, la bella Oriana. L’esperta di reality è infatti entrata nel cuore del pubblico dopo la sua relazione con l’ex di Belen Rodriguez. Inoltre su Twitter diversi fandom si sono uniti per votare Oriana, certi poi che la venezuelana voterà per spedire dritta In nomination Antonella che è stata spesso immune, grazie all’intervento in particolare dell’opinionista, Sonia Bruganelli. Le percentuali del televoto di oggi infatti vedono Oriana superare di poco Oriana e Antonino con Antonella, secondo i sondaggi, ultima in classifica per percentuali di preferenze rispetto ai suoi rivali in nomination. È vero anche che l’influencer salernitana è molto apprezzata dai fan dei donnalisi e per questo ha un seguito Social molto importante e potrebbe mettere in atto nelle ultime ore un vero e proprio ribaltone e a sorpresa vincere il televoto per il preferito. A questo punto stando alle anticipazioni del GF vip di questa sera i dubbi sono pochi: la Fiordelisi manderebbe in nomination e a rischio eliminazione la sua ex amica e ora rivale Oriana. I sondaggi riguardo i nominati di questa sera del GF vip risultano particolarmente interessanti nelle ultime settimane perché ormai la seconda fase del reality è alle porte e con i vecchi concorrenti si può già ragionare su chi potrebbe essere il vincitore di questa settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini

Infatti è raro che un nuovo concorrente entrato a metà percorso riesca poi a superare i veterani e diventare il vippone che vince il montepremi finale. Anche l’anno scorso la gieffina vincitrice fu una concorrente entrata nella prima settimana: Jessica Selassié. Quest’anno tra i vincitori più quotati del GF vip ci sono Nikita Pelizon, Patrizia Rossetti e Luca Salatino. L’unico concorrente non entrato dall’inizio che potrebbe puntare a vincere il GF è Edoardo Tavassi molto apprezzato nel suo percorso all’Isola dei famosi che ha dovuto abbandonare ad un passo dalla finale a causa di un infortunio al ginocchio. I telespettatori potrebbero aver voglia di restituirgli quella vittoria che gli è stata negata dalla sfortuna