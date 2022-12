Sarah Altobello lavoro: la carriera

Che lavoro fa Sarah Altobello: qual era la sua carriera prima del Grande Fratello Vip con diversi ruoli in tv

Si è parlato molto di Sarah Altobello e suo lavoro all’interno della Casa de Grande Fratello Vip. Tutto è nato quando Nikita Pelizon ha parlato della vera professione della pugliese sosia di Melania Trump scatenando litigi e polemiche su Twitter. Sarah ha anche affermato che l’influencer triestina è gelosa della sua carriera e in molti è venuta la curiosità di leggere nel dettaglio la sua biografia. La Altobello non è di certo solo quella della querelle con Attilio Romita. Il giornalista si è infatti avvicinato molto a lei, al punto da spingere la sua compagna Mimma Fusco a lasciarlo, chiedendogli di non tornare più nella casa che condividono. Tutto ciò ha scatenato il manager della gieffina pugliese, che si ritiene più di un semplice amico per lei in pratica il suo fidanzato.

Nata nel 1988, Sarah Altobello ha oggi 34 anni e un’ampia carriera alle spalle. I fan del Gf Vip però non possono fare a meno di chiedersi quale sia il suo lavoro. La già concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato di provenire da una famiglia ricca di laureati. Lei era invece una frana a scuola. Ha vissuto un vero e proprio inferno quando ha spiegato a sua madre di voler lasciare gli studi per dedicarsi al mondo dello spettacolo. Il grande sogno di Sarah era quello di diventare una presentatrice. Il suo primo lavoro di successo è stato alquanto particolare. Ha mosso i primi passi in carriera come sosia di Melania Trump. La Altobello viene poi scelta da Lory Del Santo per una parte in una delle produzioni più famose del web: The Lady. La pugliese fa da valletta nel 2012, al fianco di Tullio Solenghi, ai David di Donatello, per poi ritrovarsi a lavorare per Uno Mattina come inviata. Due anni dopo Sarah Altobello ha ammaliato i suoi fan con un calendario e nel 2019 ha iniziato il suo percorso nel mondo dei reality show. La pugliese ha preso parte a L’Isola dei Famosi 2019 arrivando in finale. In tutto questo tempo ha costruito una carriera sul web da influencer e opinionista televisiva. È passata da Mattino Cinque a Pomeriggio Cinque, fino a presenziare a Ciao Darwin di Paolo Bonolis.

Sarah Altobello prima e dopo

Diversi fan del Grande Fratello Vip si chiedono se Sarah Altobello è rifatta e come era prima. La pugliese ha dichiarato di non essere mai ricorsa alla chirurgia plastica. Le foto passate e presenti mostrano la gieffina durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi senza make-up, mostrando un viso sempre bello come appare oggi in tv. Altro dettaglio che ha fatto incuriosire i fan è il prima e dopo di Sarah Altobello con il meme che gira su Twitter, il primo piano mentre si trucca . L’ormai famosa inquadratura in primo piano che ha evidenziato una bocca particolarmente carnosa ovviamente effetto dello zoom. Il meme della pugliese ha fatto tornare attuale il discorso sui possibili interventi di chirurgia plastica e su qualche punturina non tenendo conto dell’effetto ottico. Oggi Sarah Altobello è una concorrente del Grande Fratello Vip, un’influencer con oltre 300mila follower e vanta una lunga carriera nello spettacolo. La pugliese di Modugno prima di diventare famosa di lavoro faceva la modella di boutique e non solo. Grazie alla sua passione per la danza ha fatto la cubista in discoteca. Inoltre si è anche occupata nel settore lampade abbronzanti per un centro estetico specializzato.