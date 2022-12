Cher anello di fidanzamento quanto costa

Quanto costa l’anello di fidanzamento che Cher ha ricevuto dal suo fidanzato e che sta letteralmente spopolando sul web

Sta facendo il giro del web la foto che ha mostrato la celebre cantante Cher su Twitter con immortalato il brillantissimo anello che il suo fidanzato, Alexander AE Edwards le ha regalato. Una gioiello con diamante che ha ovviamente e comprensibilmente catturato l’attenzione dei fan, che stanno parlando molto della chiacchierata storia d’amore tra Cher e il suo molto più giovane fidanzato e soprattutto del lussuosissimo pegno d’amore che la cantante ha ricevuto. Cher ha accompagnato la foto con la scritta “non ci sono parole” e sotto al tweet si sono scatenate le risposte degli utenti e in molti, tra congratulazioni e attacchi per la differenza d’età dei due fidanzati, si sono chiesti quanto costasse quell’anello che solo dalla foto brilla a non finire.

La risposta a questa domanda chiaramente è molto difficile, quanto meno darla con precisione. A giudicare dalla foto, la pietra incastonata a cabochon nell’anello sembra davvero avere un valore molto alto e soprattutto essere parecchio grande, per cui è facile immaginare che il giovane discografico abbia speso una cifra sostanziosa, con diversi zeri, per regalare l’anello di fidanzamento alla sua amata. Un modello dello stesso genere dell’anello di fidanzamento di Cher può costare anche 50mila euro. Un pegno molto impegnativo, che al momento non è chiaro se farà da preludio a un futuro matrimonio o si tratta solo magari di un regalo di Natale o di una certificazione del fidanzamento ufficiale senza ulteriori impegni. Su Twitter Cher ha solo postato la foto, scherzando poi con un nuovo tweet, in cui ha ironicamente affermato di aver postato la foto solo perché le unghie del fidanzato erano molto “cool”, e come darle torto con quello smalto nero con le fiamme verdi. Ad ogni modo, sicuramente l’anello di Cher ha conquistato l’attenzione di tutti e ora la sua relazione con Alexander AE Edwards sta davvero dominando la scena su Twitter.

Cher chi è il fidanzato

Si chiama Alexander AE Edwards il fidanzato di Cher e come lei è un volto molto noto nel mondo della musica. La loro storia è molto recente, pare che i due si siano conosciuti lo scorso settembre in occasione della Fashion Week di Parigi e tra loro sia immediatamente scattata la scintilla, tanto da arrivare dopo poco più di tre mesi all’anello di fidanzamento. A far molto discutere è la sostanziosa differenza d’età che li divide, visto che Cher ha ben 76 anni, mentre il suo giovane fidanzato ne ha 36, ben 40 in meno. Insomma, una distanza bella grossa, che però sembra non frenare i due dal vivere al massimo la loro storia d’amore.

Alexander AE Edwards è come detto un volto noto della musica, è un discografico che lavora con una delle etichette più famose del mondo, la Universal Music Group, e tra gli artisti che gestisce ci sono alcuni dei più grandi del mondo come Post Malone, Billie Eilish e Ariana Grande. Discografico e producer di assoluto successo, Alexander AE Edwards è stato anche già al centro del gossip per un’altra relazione molto chiacchierata, quella con Amber Rose, modella famosa in tutta il mondo con cui il fidanzato di Cher ha avuto un figlio di nome Slash Electric. Dopo la fine dell’amore con Amber Rose, quindi, Alexander AE Edwards ha ritrovato l’amore con Cher e ora tutti i fan si chiedono se, dopo il preziosissimo anello di fidanzamento postato su Twitter, sia in arrivo anche il matrimonio.