Claudia Arvati chi era causa morte della corista di Baglioni

È morta Claudia Arvati a 62 anni a causa : chi era l’ex corista di Claudio Baglioni e apprezzatissima finalista di The Voice Senior

Lutto nel mondo della musica e della tv: è morta Claudia Arvati a soli 62 anni a causa di una brutta malattia che la tormentava da molto tempo di cui vi parleremo in seguito. È giusto ricordare la cantante per l’enorme talento, per molti anni al fianco di Claudio Baglioni come corista, ma poi in grado di costruire una carriera tutta sua. Era nata il 14 novembre 1960 a Mantova. Qui, all’età di appena 8 anni, Claudia Arvati ha iniziato a frequentare la scuola di musica. La passione per il canto faceva già sentire il proprio peso. Ha però scelto di dedicarsi anche ad alcuni strumenti, ovvero chitarra e basso. Il talento non le manca, come gli anni successivi hanno ben chiarito, e così ha iniziato a girare l’Italia, prendendo parte ad alcune serate di vario genere. In questa fase la futura corista di Claudio Baglioni morta oggi era soltanto un’adolescente, sia chiaro. A 17 anni, poi, già matura grazie alle continue attività lavorative, Claudia Arvati ha deciso di trasferirsi a Roma. Entra così a far parte di una band tutta al femminile, specializzata in cover. Un talent scout la nota e così viene segnalata, dando il via a una nuova fase della sua carriera musicale. Ottiene un provino con l’RCA, trovando spazio come chitarrista e cantante del gruppo Pandemonium. In questa fase la carriera della finalità di The Voice Senior 2021 si spacca in due. Da una parte prosegue il lavoro su di sé, nella speranza che il proprio nome potesse raggiungere l’Olimpico della musica italiana. Dall’altra parte, però, ha iniziato ad affiancare importanti cantautori in concerto, come corista. L’elenco è molto lungo e comprende nomi come Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Andrea Bocelli, Giorgia, Gianni Morandi e, come detto, Claudio Baglioni, con il quale il rapporto è stato decisamente più prolungato essendo stato il cantautore romano a dare la notizia della sua morte.

Spazio anche in televisione per Claudia Arvati. Un talento del genere non poteva essere ignorato dal piccolo schermo. La Bonaccorti l’ha in studio per Pronto chi Gioca. In seguito è stata presente a Fantastico, Furore, Carramba, La Corrida e non solo. Il talento le ha inoltre aperto le porte del Festival di Sanremo per ben 5 volte. Col passare degli anni, ha iniziato a guardare anche ad altri ambiti della musica. È così diventata insegnante, dirigendo il Coro Roman Academy e dando lezioni presso la Scipasagi. Ha vissuto numerose sfumature di questo splendido lavoro, ottenendo anche ruoli interni a produzioni cinematografiche, televisive e teatrali, oltre che discografiche. Gigi D’Alessio, come detto, la conosceva bene e di colpo se l’è ritrovata sul palco di The Voice Senior, dove Claudia Arvati ha cantato per lui e gli altri giudici, per poi scegliere d’entrare a far parte proprio del team del cantautore napoletano. La sua voce l’ha condotta in finale, poi vinta da Annibale Giannarelli. Sappiamo pochissimo della vita privata di Claudia Arvati, ricordata da molti volti celebri del mondo dello spettacolo. Sappiamo che la cantante morta oggi lascia un figlio e che nella sua vita vi era la sorella Rita, amatissima, che vive a Roma con il suo bimbo, al quale la cantante era molto legata da zia presente.

Claudia Arvati causa morte

La causa della morte di Claudia Arvati è una malattia: nello specifico un tumore non si sa dove, anche se lei non aveva mai parlato apertamente di cancro. L’annuncio pubblico della morte della sua adorata corista è stato dato da Claudio Baglioni. Il celebre cantautore ha vissuto con lei numerosi momenti e ha scelto di salutarla con un breve messaggio molto sentito. A spegnere la luce nella vita di Claudia Arvati come detto è stata una malattia che aveva già durante la sua partecipazione a The Voice Senior che l’ha tormentata a lungo. Era stata proprio lei a parlarne apertamente sui social. A luglio 2022 aveva spiegato di doversi sottoporre a un’operazione, pubblicando un aggiornamento proprio poco prima dell’intervento. Un appuntamento al quale non poteva mancare. Una lunga agonia, la sua, contro quello che chiama “str****tto” che le zompetta dentro. Qualche mese fa aveva spiegato di star riscoprendo il bene che aveva intorno. Lo tutelava e teneva sempre una parte per sé ogni giorno. Pronta a tenerlo al suo fianco per tutto il tempo ancora concessole, ha raccontato. Come detto, in tanti hanno deciso di spendere alcune parole sui social per la morte di Claudia Arvati. Spesso poche parole di dolore, tenendo per sé i ricordi e i sentimenti più intimi. Il suo coach di The Voice Senior, Gigi D’Alessio, la vede nel coro degli angeli. Nancy Brilli, invece, ha salutato la sua amica “Claudietta”.