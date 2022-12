Daniel Radcliffe Harry Potter oggi com’è cambiato

Com’è cambiato nel tempo Daniel Radcliffe, l’attore celebre per l’iconico ruolo di Harry Potter: com’è oggi il protagonista della saga

Il bambino sopravvissuto, il mago dalla cicatrice a forma di saetta: in qualsiasi modo vogliamo chiamarlo, non c’è alcun dubbio che stiamo parlando di uno dei personaggi più famosi e amati dell’intera storia del cinema. Harry Potter, il grande protagonista di quella che con tutta probabilità è la saga cinematografica più amata di sempre, un vero e proprio mito nato dalla penna di K.K. Rowling e consacrato dal volto inconfondibile di Daniel Radcliffe. L’attore, nato a Londra nel 1989, aveva appena 12 anni quando, nel 2001, è diventato probabilmente il bambino più famoso del mondo grazie a Harry Potter e la pietra filosofale. Gli occhiali, la cicatrice, quello sguardo sveglio, i capelli neri: sin da piccolo Daniel Radcliffe è stato un’icona e crescendo è diventato sicuramente uno degli attori più amati del panorama. Prima di Harry Potter Radcliffe aveva già esordito in televisione, prendendo parte allo sceneggiato su David Copperfield del 1999. Poi c’è stato il film Il sarto di Panama e quindi Harry Potter, dieci anni in cui abbiamo visto l’attore londinese crescere e cambiare, sempre nascosto dietro agli iconici occhiali rotondi. Progressivamente l’attore ha cambiato look, compiendo in tal senso un percorso inverso a quello dell’amico Ron, con il taglio di capelli divenuto sempre più corto. Poi, dopo la fine della saga, un altro tratto distintivo del mitico Harry Potter è diventata la barba incolta, che segna un po’ la grande differenza tra il Daniel Radcliffe pre e post Harry Potter.

La carriera di Daniel Radcliffe non è sempre stata semplicissima, complice ovviamente l’enorme peso di quel personaggio che ancora oggi gli rimane incollato addosso. Al cinema abbiamo visto Radcliffe in molti altri film, ma poche interpretazioni sono state memorabili, sicuramente nulla di paragonabile a Harry Potter. segnaliamo sicuramente Now You See Me 2 e il recente Lost City, per il resto molte avventure, ma chiaramente la fama rimane legata sempre alla saga del maghetto. Daniel Radcliffe ha lavorato moltissimo anche in televisione, vivendo anche l’esperienza da doppiatore per due grandi serie animate come I Simpsons e BoJack Horseman in singoli episodi speciali. Tanto teatro, anche, in questi anni e attività collaterali come ad esempio la scrittura, ma anche un grande impegno sociale, come quello nel progetto Trevor in difesa dei diritti della comunità LGBTQ, per cui ha anche vinto il premio Hero. Negli anni, Daniel Radcliffe è cambiata molto, diversificando anche la sua attività, ma di fatto non si è mai tolto di dosso l’ombra di Harry Potter.

Daniel Radcliffe oggi

Oggi Daniel Radcliffe ha 33 anni ed è rimasto una grandissima stella del cinema. Come detto, l’attore di Harry Potter ha preso parte a molti film, tra gli ultimi spicca sicuramente Lost City insieme a Sandra Bullock e Channing Tatum, ma quest’anno è stato anche protagonista del film di Apple Tv Weird: the Al Yankovic Story, lungometraggio che racconta in chiave satirica la biografia del cantante e comico “Weird Al” Yankovic. Daniel Radcliffe è anche molto attivo a teatro, un’attività che l’attore ha portato avanti anche mentre era impegnato in Harry Potter, ma a cui si è dedicato con ancora maggiore attenzione dopo la fine della saga.

Per il resto, della vita privata del celebre maghetto con la cicatrice a forma di saetta si sa ben poco. Daniel Radcliffe è molto riservato, pare che non abbia nemmeno profili sui social. Ogni tanto si racconta in interviste, come avvenuto ad esempio nello speciale per il ventesimo anniversario di Harry Potter o nella presentazione di eventuali film a cui prende parte, ma l’attenzione è quasi sempre puntata sulla sua sfera professionale e non personale. In più di un’occasione, Daniel Radcliffe si è dichiarato ateo e ha mostrato di avere a cuore, come abbiamo detto, l’impegno sociale, che lo ha visto protagonista di molte battaglia tra cui quelle per la comunità LGBTQ.

Oggi, Daniel Radcliffe è ovviamente molto diverso da com’era nei panni di Harry Potter. Ormai ci stiamo abituando a vederlo senza i suoi famosissimo occhiali rotondi, parte fondamentale del suo personaggio, e chiaramente anche senza la famosa cicatrice inflittagli da Lord Voldemort quando era solo un bambino. Il suo look con la barba lunga e i capelli spettinati è molto più sbarazzino rispetto ai tempi di Harry Potter, ma sicuramente il suo volto è rimasto sostanzialmente quello amato da milioni di spettatori in tutto il mondo.