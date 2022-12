Estetista cinica chi è Cristina Fogazzi: il patrimonio

Chi è Cristina Fogazzi, 48 anni, famosissima in tutta Italia e quanto guadagna l’Estetista cinica

Cristina Fogazzi è una famosa influencer e imprenditrice del web. Ha 48 anni e potreste non conoscerla con il suo vero nome. Online è però celebre con quello d’arte, Estetista cinica. Come il “titolo” suggerisce, il settore dell’imprenditrice è quello della cosmesi. Cristina è nata a Sorezzo, piccolo paesino in Lombardia, il 19 giugno 1974. Prima di dedicarsi al mondo della bellezza e della cura del corpo, l’estetista cinica di studi ha frequentato il liceo classico del suo Paese. Cristina Fogazzi ha fatto la gavetta di rito, ha lavorato per anni all’interno di un centro estetico, accumulando esperienza. Si è poi licenziata per aprire uno studio tutto suo diventando così l’Estetista Cinica. Un passo cruciale per la sua carriera effettuato nel 2009. Il locale dell’imprenditrice dell’estetica più famosa del web è in centro a Milano, dove ottiene un enorme successo con trattamenti al viso, corpo e pelle. Cristina Fogazzi nel 2020 ha fatto enormemente parlare di sé con un fatturato milionario in appena un mese. Viene naturale chiedersi come un’estetista possa guadagnare così tanto. Qual è il suo segreto con Vera Lab. Ha saputo lavorare egregiamente sui social, divenendo una vera e propria top influencer. Il suo lavoro si è inizialmente basato su un concetto molto semplice: sfatare i falsi miti del mondo beauty.

La titolare di Vera Lab ha saputo fare informazione corretta, rispondendo ai tanti dubbi delle utenti che hanno iniziato a seguirla. Così è nata l’Estetista cinica che ha come obiettivo quello di far aprire gli occhi a tutti quelli che tendono a credere a ogni allarme lanciato anche da chi non ha la minima idea di cosa stia dicendo. Tutto questo avviene, poi, in maniera divertente, attraverso delle vignette che diventano virali con grande rapidità. L’ispirazione per tutto questo arriva dalla lettura di un articolo nel quale si parlava di donne, autostima, tacchi e non solo, senza fare ricorso a stereotipi. Una speranza per un tipo di informazione differente, ha spiegato Cristina Fogazzi, il che l’ha spinta a tentare di diventare un punto di riferimento informativo importante. Per quanto riguarda la vita privata dell’Estetista Cinica è noto che abbia un marito Massimo Portulano che lavora nel reparto commerciale de La Latteria Soresina. L’uomo è il fidanzato storico dell’imprenditrice di Vera Lab che ha sposato nel 2018. Attualmente non ha figli.

Estetista Cinica quanto guadagna: patrimonio

L’Etsetica Cinica è passata dai social alle librerie, fino alla televisione. L’imprenditrice di Vera Lab ha pubblicato il libro Il mio grand tour, che è distante dal mondo beauty e offre un viaggio emozionante ed emozionale attraverso l’Italia, scoprendo luoghi splendidi al di fuori dei percorsi prettamente turistici. Cristina Fogazzi vanta oggi su Instagram 997mila follower, che rappresentano la base cruciale dei suoi guadagni e quindi del patrimonio accumulato. Interessante la sua bio, nella quale scrive: elargisco consigli beauty non richiesti. Ho un master in cellulite. Ho la pancia ma non è contagiosa. Svariate le collaborazioni dell’estetista cinica e il suo altro libro Guida cinica alla cellulite è entrato tra i primi 100 best seller in Italia. Parlavamo, però, anche di un successo televisivo. È stata infatti ospite di Detto Fatto, che ha spinto molti a scoprire il suo mondo divertente e informativo. Amata da tantissimi, la titolare di Vera Lab è stata anche ingaggiata da Chiara Ferragni per le sue lezioni di Beauty Bites. Proprio come la moglie di Fedez, la vanta guadagni milionari. Nel 2020 ha infatti fatto parlare molto di sé proprio per l’Estetista Cinica che ha fatturato da 5 milioni in un solo mese. Un’imprenditrice eccellente, che col tempo ha lanciato anche un brand di prodotti beauty: VeraLab. Il catalogo è molto ricco e offre creme snellenti, solari, prodotti per la pulizia della pelle, profumi, saponi e molto altro. Tutto questo le ha consentito di creare un impero, con il 2020, anno della pandemia, che è risultato particolarmente benefico per Cristina Fogazzi. In tante si sono dedicate alla cura della persona in casa, non potendo andare fisicamente dall’estetista. Ecco che il suo nome si è diffuso enormemente. A marzo 2020, come detto, ha dichiarato 5,3 milioni di euro, 4 milioni, invece, ad aprile. L’Estetista cinica è cresciuta negli anni in maniera costante, partendo da un fatturato di 30mila euro nel 2015, grazie a VeraLab. L’anno successivo vi è già stato un balzo, arrivando a 147mila euro. Di anno in anno Cristina Fogazzi ha sempre fatto meglio, con 980mila nel 2017 e poi, il botto, 6,8 milioni di euro nel 2018, fino ai 29 milioni del 2019. Consigli, prodotti, libri e impegni privati e televisivi, le hanno permesso di guadagnare fino a 60 milioni annui.