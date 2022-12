Gabriele Piemonti chi era causa morte del marito di Ambra Orfei

Morto Gabriele Piemonti, personaggio storico della Riviera e marito di Ambra Orfei: chi era e che malattia aveva

Gabriele Piemonti 61 anni è tragicamente morto a causa di un malore e ha lasciato un enorme vuoto nella sua famiglia e nel mondo del turismo romagnolo. Il marito di Ambra Orfei era celebre nella Riviera, dove ha fatto la storia di un settore. Notissimo nell’ambiente, gestiva il Bikini di Cattolica, dove ogni anno segnava a suo modo l’inizio della stagione. Divertimento assicurato e relax puro sulla spiaggia del suo stabilimento, approfittando con il rito del ponte del 25 aprile. Il tutto condito dalle note della musica del Dj Ralf. Il Bikini non è stato di certo il primo progetto di Gabriele Piemonti che è stato anche uno dei fondatori del Prince, che appartiene alla storia dell’intrattenimento di Riccione. Il matrimonio con Ambra Orfei è avvenuto nel 2015, con cerimonia magnifica all’interno del castello di Gradara che ha preceduto il rito religioso nella Chiesa del borgo romagnolo.

Per Gabriele Piemonti e sua moglie poi la festa sulla spiaggia in compagnia di molti Vip per le loro nozze che all’epoca furono molto popolari. Una vera e propria favola, la loro, coronata in questo modo dopo una lunga relazione. Il marito di Ambra Orfei morto oggi lascia la loro figlia: Ginevra che oggi ha 12 anni. Il cognome di sua moglie è decisamente celebre, dal momento che si tratta di una delle famiglie simbolo del mondo del circo. Ambra Orfei è infatti un membro chiave del grande impero. Spesso apparsa in televisione, è una circense dalla grande esperienza, showgirl e direttrice artistica. Figlia di Nando Orfei e Anita Gambarutti.

Gabriele Piemonti causa morte

Tanti i messaggi di cordoglio per Gabriele Piemonti da chi è rimasto sconvolto dalla causa della morte del marito di Ambra Orfei, come quello pubblicato da Gianni Indino, che lo ha definito un grande amico, ma soprattutto uno degli uomini che ha plasmato la vita notturna della Riviera. Amato e rispettato da tutti, che ora sentono un grande vuoto per la sua scomparsa improvvisa. Giunto anche un messaggio di cordoglio da parte della sindaca Daniela Arngelini, che si è espressa a nome dell’amministrazione comunale della Perla Verde. Messaggio commovente anche della sindaca Franca Foronchi, che sui social ufficiali del Comune di Cattolica ha voluto omaggiare personalmente una figura tanto importante come Gabriele Piemonti.

Il marito di Ambra Orfei viene definito come un innovatore, ma soprattutto un suo personale amico. Sorriso per tutti, disponibilità d’animo, professionalità e affabilità. Ecco il ritratto di un uomo di cui si sentirà enormemente la mancanza. Ma com’è morto Gabriele Piemonti. Chiunque lo abbia conosciuto e sia stato in uno dei suoi locali non può che porsi questa domanda. Tutto è accaduto tremendamente in fretta. Il marito di Ambra Orfei è morto a causa di un malore improvviso, che lo ha colto il 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano. Era a Milano ed è stato ricoverato d’urgenza in seguito a un mancamento. Per il momento la famiglia chiede il rispetto della propria privacy e non ha diffuso ulteriori informazioni sulla tragedia che li ha colpiti in questi ormai tristi giorni di festa.