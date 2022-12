L’attimo fuggente storia vera: il professore nella realtà

Qual è la storia vera che si cela dietro al film l’Attimo Fuggente: chi è il professore nella realtà

Diretto dal regista Peter Weir e con uno spettacolare Robin Williams nei panni del protagonista, il professore John Keating, L’attimo fuggente è tratto da una storia vera. Senza dubbio uno dei film più amati e apprezzati di sempre. La pellicola risale al 1989 e racconta la storia di un vero professore un John Keating, un docente di letteratura che mantiene con i propri allievi un approccio molto singolare e instaura con i suoi studenti un rapporto molto profondo, portando i ragazzi a scoprire le proprie verità nascoste e a trovare la propria strada nella vita. Quella del professore John Keating è sicuramente una delle interpretazioni più memorabili di Robin Williams, attore straordinario che in questa occasione ha anche ottenuto una candidatura agli Oscar come Migliore attore protagonista. Un ruolo che non è stato scritto di sana pianta dallo sceneggiatore Tom Schulman, lui premiato con l’Oscar per il suo lavoro, ma che ricalca quello di un professore realmente esistito, o meglio di diversi professori del passato dello sceneggiatore.

Inoltre lo stesso attore morto l’11 agosto 2014 di suicidio ha improvvisato molto senza seguire alcun copione. A rivelare la storia vera de L’attimo fuggente è stato lo stesso Tom Schulman, infatti, lo sceneggiatore, nello scrivere il film si è ispirato a diversi episodi della sua vita reale. Nel delineare la figura del professore Keating, interpretato da Robin Williams, Schulman si è basato su due professori che ha realmente incrociato nella sua carriera accademica: Harold Clurman, insegnante all’Actor and Directors Lab, e Samuel Pickering, professore alla scuola di preparazione di Schulman. Così, dal miscuglio di queste due figure che evidentemente sono rimaste nel cuore di Schulman, è nato il professore dell’Attimo fuggente, un personaggio amatissimo da milioni di spettatori.

L’attimo fuggente significato

L’attimo fuggente, sin dalla sua uscita nel 1989, è stato un successo pazzesco grazie al suo significato è al messaggio che c’è dietro le celebri frasi pronunciate da Robin Williams. Il film ha ottenuto grandissimi riconoscimenti dalla critica, rimediando quattro nomination agli Oscar e vincendone uno, quello per la Migliore sceneggiatura originale a Tom Schulman, che tra l’altro con L’attimo fuggente era alla sua prima sceneggiatura a Hollywood: un esordio decisamente col botto. Il film con Robin Williams è stato però anche un grandissimo successo di pubblico e tutt’ora è una pellicola molto vista e parecchio amata. Tantissimi spettatori si sono innamorati del film proprio grazie alla figura del professor Keating, che condensa in sé parecchi insegnamenti e l’essenza stessa del film. Quando molti utenti cercano qual è il messaggio del film L’attimo fuggente probabilmente si riferiscono ai discorsi che fa il professore, molto spesso incentrati su uno dei motti più famosi della cultura mondiale, proveniente da quella latino: Carpe Diem.

Il professore de L’Attimo fuggente ripete molto spesso questa massima, invitando i propri alunni a non perdere le occasioni che gli capitano, ma anzi a coglierle sempre, a saper sfruttare ogni attimo che la vita gli regala. L’attimo, infatti, come dice il titolo del film è fuggente e bisogna saperlo cogliere: se lo si lascia andare, sarà un attimo perso per sempre. Questo, dunque, è il messaggio de L’Attimo fuggente: il riuscire a cogliere le occasioni che la vita ci mette davanti per trovare la nostra strada.