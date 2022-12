Sissi 2 anticipazioni seconda puntata: Sissi rapita tradisce Franz

Anticipazioni della seconda puntata di Sissi 2, in onda su Canale 5 giovedì 29 dicembre: cosa accadrà tra Sissi e il conte Andrassy

Stando alle anticipazioni della seconda puntata di Sissi 2 di domani 29 dicembre ancora una volta la Principessa scende in campo in prima persona. La moglie di Franz ha un rapporto con il conte Andrassy e vuole assicurarsi che sia pronto a schierarsi al fianco dell’Austria, per battere la Prussia insieme. Del tutto ignara l’imperatrice, però, che i ribelli ungheresi siano pronti a ucciderla. Stando agli spoiler sulla seconda puntata di Sissi 2 al loro fianco vi è una donna molto potente, la sorella del conte Andrassy. Come ripotiamo le anticipazioni sulla serie che arrivano dalla Germania vedremo la situazione precipitare enormemente. Sia Sissi che Andrassy vengono rapiti dai ribelli, guidati da Odon Kortek. La contessa Esterhazy riesce però ad avvisare l’esercito austriaco. Si scopre, inoltre, che Kortek è stato aiutato da Bismark, che gli ha consegnato le armi che sfrutta per la sua ribellione. Sissi prova a convincere il ribelle, promettendogli aiuti. Lui vuole però unicamente il controllo dell’Ungheria. Franz è impegnato sul fronte politico, chiedendo aiuto a suo suocero. A liberare Sissi e il conte Andrassy sono il conte Grunne e la contessa Esterhazy, che intervengono in loro favore. Il reggente ungherese ha poi modo di offrire un accordo a Franz. Per evitare il peggio, dovrà garantire maggiore autonomia al suo Paese. Altrimenti sarà guerra. Stando alle anticipazioni sulla seconda puntata di Sissi 2 il legame tra i tre personaggi continua a farsi molto fitto, con Andrassy che mostrerà un crescente interesse per la splendida moglie di Franz. Dopo i tradimenti subiti, la giovane potrebbe tornare a seguire il proprio cuore.

Sissi 2 riassunto prima puntata

Sono sei episodi per Sissi 2. La seconda stagione dell’amata serie TV dedicata alla storia di una delle principesse più famose al mondo e del suo Franz, è su Canale 5 in tre puntate da due episodi l’una, tra fine 2022 e inizio 2023. Dopo il doppio appuntamento in prima TV del 28 dicembre, giovedì 29 dicembre arriva il secondo ciclo, fortemente atteso dai fan. Politica, sentimenti, violenza e drammi si mescolano costantemente in questo racconto, che i fan sperano possa avere una terza stagione. Dopo aver visto Sissi partorire un nuovo figlio, Rudolf, si viene subito catapultati in un nuovo dramma. Lei e Franz hanno provato a superare la morte dell’amata figlia nel finale della prima stagione. Il loro rapporto ne è però uscito devastato. Come se non bastasse, gli Asburgo vengono minacciati da Bismark. La Prussia vuole essere posta a guida della Confederazione tedesca e una nuova guerra pare alle porte. Franz non ha il denaro per sostenerla, così decide di chiedere un prestito a Napoleone III, un tempo suo nemico. Ottiene il denaro ma, al tempo stesso, teme le decisioni del conte Andrassy. L’Ungheria risulta nuovamente l’ago della bilancia in Europa. Il suo schieramento darà la potenza necessaria a Franz o Bismark per imporsi.