Chiara Francini vita privata dell’attrice: il compagno e le sue passioni

I dettagli della vita privata della famosa attrice Chiara Francini: dalla storia d’amore col fidanzato alle sue passioni

Chiara Francini è sicuramente uno dei volti più noti del mondo dello spettacolo italiano ed è fidanzata con Frederick Lundqvist, ex calciatore di origini svedesi. Nata a Firenze il 20 dicembre 1979, Chiara è una famosa attrice, conduttrice e scrittrice, con un seguito su Instagram molto importante. L’attrice di Pazze di me si è diplomata al Liceo Dante Alighieri, frequentato anche da Matteo Renzi, con cui quindi si conosce sin da piccola, e poi si è laureata in Italianistica all’Università di Firenze. Mentre ha portato avanti la sua strepitosa carriera, Chiara Francini si è dedicata anche alle sue passioni, sia a quelle connesse al suo lavoro come il teatro e la scrittura, sia ai suoi hobby.

Sappiamo che Chiara Francini è una grande appassionata di animali, su Instagram possiamo vedersi scatti del suo gatto, che si chiama Rollone il Vichingo, con cui passa molto tempo, e insieme a lui c’è anche la gatta Nej Nej Nora. L’attrice di Maschi contro femmine, inoltre, sta anche molto attenta al mondo della moda e di suo sfoggia diversi look che si possono vedere sui social e spesso sono all’insegna del colore e del vintage. Per il resto, in diverse interviste Chiara Francini ha raccontato di passare molto tempo a leggere, a scrivere e a fare ricerche per le sue attività, un passatempo che le permette di volare con la testa e di spaziare con la fantasia.

Chiara Francini fidanzato

Come detto in apertura, Chiara Francini ha un fidanzato svedese di nome Frederick Lundqvist, un ex calciatore che oggi si occupa di sicurezza. I due stanno insieme ormai da tantissimi anni, ben 17, con la loro relazione intrapresa nel 2005. Chiara Francini e il suo compagno vivono però il loro amore lontani dalle telecamere: si mostrano poco sia sui social che in giro insieme, ma si amano tantissimo come il primo giorno. Proprio di recente, la conduttrice di Drag Race Italia ha parlato della sua lunga storia d’amore col suo compagno svedese, sottolineando come ormai, dopo diciassette anni insieme, i rapporti intimi siano davvero ridotti. L’amore, però, di certo non manca e tiene uniti i due.

Di Frederick Lundqvist non sappiamo moltissimo, essendo il compagno di Chiara Francini una persona molto riservato. Come detto, il fidanzato dell’attrice è nato in Svezia ed è un ex calciatore: nato nel 1976, ha passato la sua carriera quasi sempre in patria, vestendo le maglie del Lulea e del Sundsvall e giocando solo la sua ultima stagione da calciatore in Norvegia col Viking, prima del ritiro nel 2006. Lundqvist è arrivato anche a vestire la maglia della Nazionale per ben cinque volte. Per il resto, durante un’intervista a Vanity Fair l’attrice toscana ha rivelato che il suo fidanzato è un uomo moltissimo riservato, ma ironico e attento e che riesce sempre a supportarla. Con lui l’attrice vive una bellissima storia d’amore da ormai tantissimi anni. Chiara Francini non è spostata e non ha figli, ne ha al momento in cantiere il matrimonio.