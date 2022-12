David Copperfield che fine ha fatto il celebre mago che si è ispirato al personaggio creato da Charles Dickens

David Seth Kotkin vero nome del meglio conosciuto David Copperflield è uno dei più grandi illusionisti di fama mondiale. Sin dal suo debutto nel 1977, il famoso mago che ha ispirato il suo nome al romanzo dello scrittore inglese Charles Dickens ha ottenuto un successo enorme, arrivando addirittura a essere nominato illusionista del millennio. Dalla fine degli anni ’70 e per tutti gli anni ’80 e ’90 David Copperfield è stato protagonista di innumerevoli spettacoli e speciali televisivi, infrangendo qualsiasi tipo di record e apportando al mondo dell’illusionismo una vera e propria rivoluzione con l’introduzioni di tantissimi numeri inediti. Oggi, in molti si chiedono che fine ha fatto David Copperfield e, nonostante i suoi spettacoli e gli speciali televisivi si siano progressivamente diradati, Copperfield rimane il mago più famoso del mondo. Oggi l’illusionista statunitense ha 56 anni e stando a quanto rivelato da Forbes, vanta un patrimonio di ben 875 milioni di dollari. Copperfield si gode, quindi, il suo successo sia in termini economici che mediatici, visto che il mago è ancora considerato il migliore al mondo e rimane anche il prestigiatore più pagato, nonostante i suoi spettacoli si siano ridotti e si limitino ormai quasi solo a Las Vegas. Inoltre, l’illusionista oggi insegna in uno speciale programma medico in cui fa vedere ai dottori dei trucchi di magia per intrattenere i pazienti come forma di terapia. Su Instagram possiamo vedere alcuni scatti della vita di David Copperfield, anche se l’illusionista non è molto attivo. Per ciò che concerne la sua vita privata, Copperfield è legato dal 2006 alla modella francese Chloe Gosselin e insieme i due hanno avuto, nel 2010, la figlia Sky che oggi ha, quindi, 12 anni.

David Copperfield Claudia Schiffer

David Copperfield in passato è stato anche sotto i riflettori del gossip a causa della sua relazione con Claudia Schiffer, una supermodella molto in voga soprattutto negli anni ’90. I due hanno avuto una storia proprio in quegli anni, mettendosi insieme nel 1993, ma lasciandosi pochi anni dopo, nel 1999. I due si sono incontrati per la prima volta a una gala di beneficenza a Berlino e hanno ufficializzato la propria relazione a inizio 1994. Al tempo si è parlato molto di questa liaison, che è diventata una delle più chiacchierate e anche contestate, perché in molti hanno accusato i due personaggi di aver messo in piedi la relazione sono per ragioni mediatiche, considerando l’enorme fama di tutti e due.

Tra David Copperfield e Claudia Schiffer intercorreva anche una bella differenza d’età, ben 14 anni, visto che la supermodella tedesca è nata nel 1970 e il mago nel 1956. Negli anni in cui sono stati insieme, nonostante le polemiche, i due amanti si sono mostrati sempre molto uniti e la Schiffer è anche apparsa nel famoso documentario realizzato per i quindici anni di attività dell’allora fidanzato del 1994. Soprattutto verso la fine degli anni ’90, iniziano a moltiplicarsi le fonti che sostengono che David Copperfield e Claudia Schiffer stiano simulando la relazione e i due sono anche protagonisti di diverse battaglie legali a riguardo. Nel 1999, però, è arrivata la rottura, che ha messo la parola fine a una delle storie d’amore più chiacchierate degli anni ’90.