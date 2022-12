Papa Ratzinger ultime notizie su come sta Benedetto XVI

Le ultime notizie su come sta Papa Ratzinger dopo che Papa Francesco ha lanciato l’allarme per le condizioni di salute di Benedetto XVI

Continuano a tenere banco le condizioni di salute di Papa Benedetto XVI, con gli ultimi aggiornamenti di oggi. Nella giornata di ieri 28 dicembre Papa Francesco, dopo l’udienza generale in Vaticano, aveva lanciato l’allarme, raccontando che le ultime notizie sulla salute del Papa Emerito erano sconfortanti, che Ratzinger stava molto male e chiedendo ai fedeli di pregare per lui. Dopo queste parole, il Direttore della Sala Stampa del Vaticano, Matteo Bruni, aveva parzialmente rassicurato i giornalisti lì presenti, raccontando che Benedetto XVI è tenuto sotto costante osservazione dai medici. Tuttavia, le ansie per la salute di Papa Ratzinger non si placano e il mondo religioso rimane in costante apprensione, attendendo news dal Vaticano.

Secondo le ultime notizie divulgate dall’Ansa, le condizioni di Ratzinger restano gravi, ma sono stabili. Il Papa Emerito ha trascorso l’intera nottata assistito dai medici e si prepara a un altro giorno di cure, ma chiaramente le sue condizioni, col passare del tempo, spaventano sempre di più. Il quadro clinico di Benedetto XVI è abbastanza complesso, giunto a 95 anni il tedesco sta accusando delle complicazioni di salute dovute principalmente all’età, che in casi come questo si fa sentire. Ieri Papa Francesco si è recato a visitare il suo predecessore, da tutto il mondo continuano ad arrivare preghiere e supporto per la salute dell’ex pontefice, ma sicuramente le ultime notizie su come sta Papa Ratzinger non sono confortanti.

Papa Ratzinger oggi

Oggi, come detto, Papa Ratzinger ha 95 anni, ma da tempo ormai le sue condizioni di salute sono complicate e lo limitano tantissimo. Le apparizioni pubbliche del Papa Emerito, titolo che ha assunto dopo la rinuncia la pontificato, si sono sempre più diradate negli ultimi due anni, dopo che Benedetto XVI ha contratto una grave infezione al volto che lo ha debilitato tantissimo. Stando a quanto raccontato da fonti vicine all’ex Papa, ormai Ratzinger non dovrebbe avere praticamente più mobilità e non riuscirebbe nemmeno ad articolare le parole a causa di gravi danni alle corde vocali. L’ultima visita ufficiale che ha ricevuto dovrebbe essere stata quella a inizio dicembre dei vincitori del premio Ratzinger, conferito dalla fondazione intitolata all’ex pontefice a studiosi di teologia. Per il resto solo medici e la visita di Papa Francesco, sempre pronto a dare conforto al suo predecessore.

Risale al 2013, quasi dieci anni fa ormai, la rinuncia di Papa Benedetto XVI al soglio pontificio. Da quel momento, Papa Ratzinger risiede nel monastero Mater Ecclesiae, sempre all’interno della Città del Vaticano, e ha assunto, come specificato, il titolo di Papa Emerito, mantenendo, dunque, alcuni elementi della sua vita da pontefice come l’abito talare bianco. Soprattutto nei suoi primi anni dopo la rinuncia, Papa Ratzinger ha presieduto diversi eventi religiosi, affiancando anche Papa Francesco in determinate iniziative. Il suo ultimo viaggio religioso, però, risale ormai al 2020, quando si è recato in Germania per assistere il fratello deceduto da lì a pochi giorni. Le sue condizioni di salute, poi, lo hanno progressivamente sempre più limitato e ora, secondo le ultime notizie, queste sarebbero molto gravi.