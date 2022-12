Papa Ratzinger Benedetto come sta: condizioni di salute

Come sta Papa Ratzinger: le condizioni di salute di Benedetto XVI e di quale malattia soffre

Mentre il mondo religioso vive le preoccupazioni per la salute di Papa Francesco, che soffre di una tremenda gonalgia e ha raccontato di aver preparato una lettera di dimissioni in caso di incapacità nel proseguire il suo pontificato per il peggioramento della malattia, il pensiero va anche a un altro Papa, che la sua rinuncia l’ha già fatta: parliamo ovviamente di Papa Ratzinger, noto prima come Benedetto XVI. Il pensiero alla salute del Papa emerito arriva da Bergogoglio che ha diffuso le notizie sulle sue condizione di salute. Papa Francesco al termine dell’udienza generale in Vaticano ha rivelato che Ratzinger sta molto male e ha invitato i fedeli a pregare per lui. Benedetto 16, che dopo la rinuncia è diventato Papa emerito ha 95 anni e stando alle parole del Santo Padre starebbe combattendo con le sue condizioni di salute, che negli ultimi tempi sono peggiorate moltissimo. Al termine dell’udienza generale, lo stesso Papa Francesco si è recato a trovare il suo predecessore per dargli conforto in questo momento difficile.

Alla domanda su come sta Papa Ratzinger ha risposto Matteo Bruni, Direttore della Sala Stampa del Vaticano, che ha raccontato ai giornalisti presenti per l’udienza in Vaticano che le condizioni di salute del Papa emerito si sono aggravate a causa dell’età ma rimane costantemente sotto osservazione dei medici e la sua situazione, almeno per il momento, resta sotto controllo. Queste, quindi, le condizioni di salute di Papa Benedetto sedicesimo, che in questi giorni sta combattendo contro la malattia in maniera ancora più agguerrita e per cui Papa Francesco ha chiesto il sostegno a tutti i suoi fedeli. Le ultime notizie sulle condizioni di salute di Joseph Ratzinger parlano inoltre di problemi respiratori che sono gravi già da prima delle feste natalizie.

Papa Ratzinger: la malattia di Benedetto XVI

Ma qual è la malattia contro cui sta combattendo Papa Ratzinger. In realtà il suo quadro clinico è avvolto dal mistero. A parlare tempo fa delle difficili condizioni di salute del Papa emerito Benedetto è stato il suo biografo ufficiale, Peter Seewald, che aveva raccontato come l’ex pontefice soffrisse di una grave infezione al viso che gli causava anche difficoltà nel comunicare. Questa malattia risale al 2020, ma non è chiaro se il male che sta affliggendo Papa Benedetto 16 in questi giorni sia ancora questo. Ai tempi, il tedesco era apparso visibilmente provato, col volto gonfio e dolorante, ora però da tempo l’ex pontefice non si vede in pubblico. Oggi, Papa Ratzinger Benedetto ha 95 anni e su di lui, con tutta probabilità, gravano il peso del tempo e dell’età. Sia Papa Francesco che la Sala Stampa Vaticana hanno parlato solo in generale di condizioni di salute in peggioramento, senza però scendere nel dettaglio della malattia che affligge il Papa emerito. Non si sa, quindi, quale sia precisamente la patologia di cui soffre Papa Ratzinger, probabilmente si tratta di una serie di malanni connessi all’età molto avanzata: sicuramente la sua salute al momento desta parecchie preoccupazioni nel mondo religioso e non solo.