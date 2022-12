Papa Ratzinger morto chi era e causa morte di Benedetto XVI

È morto Joseph Ratzinger, meglio noto come Papa Benedetto XVI, Papa Emerito dalla sue inusuali dimissioni del 2013. Spieghiamo chi è stato il pontefice tedesco.

È morto all’età di 95 Joseph Ratzinger, Papa Emerito noto anche col nome da pontefice di Benedetto XVI. Già nel 2013 aveva deciso di rinunciare al soglio pontificio, con una mossa molto inusuale e discussa, per ragioni di salute e di età, e successivamente si era messo in disparte, apparendo molto di rado in pubblico. Negli ultimi giorni, però, le sue condizioni di salute si sono aggravate, fino a che non si è spento nell’ex- monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano, dove viveva dalla rinuncia del 2013. È nato col nome di Joseph Aloisius Ratzinger a Marktl, in Baviera, il 16 aprile 1927, in una famiglia modesta di religione cattolica: il padre era gendarme, la madre cuoca d’albergo. La sua gioventù non fu semplice, nella Germania nazista: nel 1939 entrò in seminario, ma due anni dopo dovette iscriversi, a guerra in corso, alla gioventù hitleriana, anche se contro il suo volere. Nel 1944 fu arruolato come personale di supporto nell’aviazione, ma non andò mai al fronte né partecipò ad altri combattimenti.

A guerra finita riprese la carriera ecclesiastica, iscrivendosi all’Istituto superiore di Filosofia e Teologia di Frisinga, in Baviera; quattro anni dopo fu ordinato diacono, e nel 1951 presbitero, venendo sempre seguito in questo percorso dal fratello Georg, che a sua volta aveva ricevuto la vocazione. Nel 1953 si laureò in Teologia con una tesi su Sant’Agostino, e due anni dopo ottenne l’abilitazione all’insegnamento universitario, finendo a lavorare, a partire dal 1957, all’Università di Monaco di Baviera. In breve, si affermò come uno dei più brillanti teologi contemporanei. Nel frattempo, la sua carriera nella Chiesa proseguiva. Nel 1977 divenne arcivescovo di Monaco e Frisinga, e pochi mesi dopo fu nominato cardinale da Papa Paolo VI, cosa che gli permise di prendere parte ai conclavi in cui vennero eletti Papa prima Albino Luciani e poi Karol Wojtila. Proprio quest’ultimo, Papa Giovanni Paolo II, lo nominò poi nel 1981 prefetto della Congregazione per la dottrina della fede, certificando ulteriormente la sua fama di teologo. Nel 1993 fu elevato alla dignità di cardinale vescovo, e gli fu affidata la sede di Velletri-Segni, che mantenne fino al 2005. In quell’anno, infatti, in seguito alla morte di Wojtila, fu eletto lui stesso Papa, scegliendo il nome di Benedetto XVI, 265° pontefice della storia della Chiesa Cattolica Romana. Il suo pontificato, durato fino alle dimissioni per motivi di salute del 2013, ricevette molte critiche, anche in confronto al ben più amato Giovanni Paolo II. Ma fu durante gli anni in cui Ratzinger era papa che emerse con forza il grande scandalo sui preti pedofili: Benedetto XVI incontrò alcune vittime, dicendo che ciò che avevano subito erano “misfatti” che dovevano essere “condannati in modo inequivocabile”.

Papa Ratzinger causa morte

La causa della morte di Papa Ratzinger è una lunga malattia che lo ha afflitto in questi anni e su cui c’è stato anche nelle ultime ore massimo riserbo. All’epoca delle dimissioni, aveva annunciato di voler rinunciare al suo ruolo di pontefice a causa dell’età avanzata senza quindi rivelare di essere malato. L’evento fu definito storico perché una rinuncia del genere non accadeva da 600 anni con Papa Celestino V. Nelle ultime ore le condizioni di salute di Benedetto XVI si erano aggravate portando ad una crisi respiratoria che non gli ha lasciato scampo. Anni fa voci non ufficiali e mai confermate dall’ufficio stampa del Vaticano, parlavano di una malattia al volto che gli rendeva difficile la vita quotidiana. Prima dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute, Papa Ratzinger viveva presso il monastero Mater Ecclesiae e successivamente è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il luogo dove viveva il Papa Emerito, prima della sua morte avvenuta oggi, è un edificio che ha voluto far costruire Papa Giovanni Paolo II sui colli della Capitale. Dalla Germania, di preciso dal quotidiano Bild, era stata diffusa una notizia ben diversa relativamente alla causa della morte di Benedetto XVI che discosta anche su quanto riguarda il suo stato di salute nelle ultime ore. Per il quotidiano tedesco in realtà il Papa Emerito avrebbe rifiutato di essere portato in ospedale e quindi di aver rifiutato le cure. Inoltre fonti vicine al monastero Mater Ecclesiae avevano addirittura un giorno fa affermato che Benedetto XVI era riuscito anche nel suo letto a concelebrare messa. Difatti come affermato anche dal TG1 allo speciale dedicato alla causa della morte di Ratzinger, il Papa si è spento proprio in Vaticano nel monastero dove ha vissuto per oltre 10 anni.