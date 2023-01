Tracy Spencer oggi: cosa fa la cantante

Che fine ha fatto Tracy Spencer: com’è cambiata oggi la cantante di Run to me

Tracy Spencer è stata un’icona degli anni Ottanta, seppur per un breve periodo. Un successo legato a una singola vera e propria hit, come spesso è accaduto in quegli anni in Italia, e non solo. Scoperta da Claudio Cecchetto, l’ha lanciata nel nostro mercato e le ha donato una fama eterna, almeno per certe generazioni. Il tempo l’ha però destinata a diventare una meteora. Oggi è principalmente nota come la cantante di Run to me. Nata a Londra il 5 gennaio 1962, Tracy Spencer ha oggi 60 anni. Il mondo dello spettacolo l’ha sempre appassionata e la sua prima apparizione risale al film A tu per tu dell’84, nel quale ha affiancato Moana Pozzi e Johnny Dorelli. Altri film ben noti sono stati, poi, L’allenatore nel pallone e Domani mi sposo. La vita l’ha poi condotta su altri percorsi. Nel 1987 ha infatti pubblicato il suo primo album, Tracy, per poi fare rapido ritorno a Londra un anno dopo. Si è così dedicata ad altre attività, girando il mondo e per molto tempo dicendo addio alla musica, tornando in Italia per il programma Meteore, ben dieci anni dopo. Ha accettato, in seguito, di tornare a mostrarsi in TV in Italia, con La notte vola prima e I migliori anni poi. Ha lavorato per R101 e nel 2007 si è cimentata in un tour. Amadeus ha puntato particolarmente sull’effetto nostalgia legato all’oggi 60enne cantante. L’ha infatti coinvolta prima in Arena Suzuki ’60 ’70 ’80 e poi nel maxi concerto di Capodanno 2023 di Rai 1.

Tracy Spencer marito e figli

Se il nome Tracy Spencer vi dice qualcosa, pur non avendo mai ascoltato la cantante londinese, il motivo è proprio il suo nome d’arte, che l’artista deve alla creatività di Claudio Cecchetto e Gerry Scotti. I due scelsero semplicemente di invertire l’ordine del nome del ben noto attore americano Spencer Tracy. È facile, quindi, confondere i due. Considerando come Tracy Spencer sia un nome d’arte, qual è il vero nome della cantante di Run to me: Louise Tracy Freeman. Tornata a Londra e salutata la musica, ha vissuto per qualche tempo negli Stati Uniti, trasferitasi in California. È qui che ha conosciuto il suo attuale marito, impegnato nel mondo della musica come manager discografico. Ha poi vissuto per un po’ in Germania, prendendo casa ad Amburgo. È qui che sono nati i suoi due figli. In seguito si è trasferita in maniera stabile a Londra, sua città natale. Molto riservata, non diffonde particolari informazioni sulla sua vita privata. Per questo non conosciamo il nome del marito di Tracy Spencer, così come età e sesso dei suoi figli. Non è da escludere, però, che il suo maggiore coinvolgimento nel mondo dello spettacolo italiano odierno, possa portare a qualche intervista rivelatrice.