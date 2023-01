Concerto per la Pace location: dove si trova l’Auditorium

Dove si svolge il tradizionale Concerto per la Pace: dove si trova la location e qual è l’Auditorium che ospita lo spettacolo condotto da Federica Panicucci

Anche quest’anno tra gli appuntamenti da non perdere nel periodo festivo c’è il tradizionale Concerto per la Pace, trasmesso su Canale 5 il primo gennaio, in corrispondenza con la Giornata Mondiale della Pace, ma registrato già diverso tempo prima, il 17 dicembre. Questa del 2022 è la trentesima edizione del Concerto di Natale, che si è tenuto quest’anno nella splendida cornice di uno dei teatri più belli di Roma: l’Auditorium Conciliazione. La location del Concerto per la Pace 2022 si trova proprio nel cuore della Capitale, a due passi da Piazza San Pietro, in Via della Conciliazione, nel rione Borgo, il lungo viale che porta proprio alla Basilica. Proprio questa è, infatti, la Basilica che fa da sfondo al bellissimo Concerto di Natale, la Chiesa simbolo di tutta la religione Cattolica, la Basilica di San Pietro, il cuore del Vaticano e dei festeggiamenti religiosi legati al Natale. La Sala Grande dell’Auditorium Conciliazione può ospitare fino a 1763 persone, mentre il palco è di circa 300 mq, una location perfetta per uno spettacolo del genere ma che può ospitare anche convegni, anteprime cinematografiche e ogni tipo di spettacolo di musica, danza e teatro. Infatti l’Auditorium Conciliazione, location per il Concerto per la Pace, ospita anche la cerimonia dei David Di Donatello. Costruito tra il 1948 e il 1950, è stato inaugurato otto anni dopo.

Il Concerto di Natale quest’anno ribattezzato Concerto per la Pace è arrivato, come detto, alla sua trentesima edizione. Come nel 2020 e nel 2021, quest’anno lo show si è tenuto all’Auditorium Conciliazione, mentre prima si teneva proprio all’interno del Vaticano, nell’Aula Nervi. Un grande cambiamento, però, riguarda la messa in onda del Concerto, che non avviene come di consueto alla vigilia di Natale, bensì, come detto, il 1 gennaio. Questa scelta è motivata dal fatto che il Concerto di Natale si abbina sempre a una campagna benefica e quest’anno il focus è, com’era inevitabile, sulla guerra che sta flagellando l’Ucraina e che nemmeno per Natale si fermerà. Dunque il Concerto di Natale 2022 viene trasmesso il 1 gennaio 2023 proprio per rafforzare il messaggio di pace che vuole trasmettere. Anche per questo il pubblico che assisterà allo spettacolo sarà invitato a sostenere un progetto dei salesiani delle Missioni Don Bosco. L’obiettivo della raccolta fondi è quello di aiutare la popolazione ucraina con la costruzione di un bunker, uno spazio che poi al termine della guerra, si spera il prima possibile, diventerà un teatro. Ricordiamo che il Concerto per la Pace è stato registrato il 17 dicembre e verrà mandato in onda questa sera 1 gennaio 2023, attualmente l’Auditorium Conciliazione ospita infatti lo spettacolo Tutti contro Tutti con Maurizio Battista. Lo show è andato in scena il 31 dicembre a mezzanotte ed è in programma domenica 1 e lunedì 2 gennaio.