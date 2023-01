Chiara Camerra chi è: figlia aggredita da pitbull di Tara

Chiara Camerana è un’influencer, suo marito è americano. La figlia aggredita dal pitbull di Tara, sua amica ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Chiara Camerra 30 anni circa è una nota influencer. La giovane è una talentuosa ragazza di Vicenza che ha saputo costruire il proprio percorso lavorativo online, fino a diventare un’imprenditrice digitale a tutti gli effetti. Si potrebbe parlare di lei come di una star del web vera e propria. Il suo percorso ha avuto inizio, e prosegue, con la pubblicizzazione di prodotti di vario genere per la bellezza e il benessere, ma soprattutto la perdita di peso. Non vanta numeri di capogiro sul fronte dei follower, con poco più di 13mila utenti che la seguono in maniera attiva, eppure ha creato una community molto unita. Ha al suo fianco un team di persone che hanno deciso, come lei, di gettarsi in una grande avventura lavorativa, senza la certezza che sarebbe andato tutto a buon fine. Sul suo profilo Instagram, Chiara Camerra pubblicizza un gruppo Telegram che offre la chance di cimentarsi in questa sfida, provando a seguire il suo percorso. Prima che di lei si parlasse a causa dell’incidente avvenuto, sua figlia è stata sfigurata in volto dal pitbull di Tara Gabrielletto, chi la conosceva mirava a star meglio col proprio corpo o a tentare la scalata in questo mondo delle vendite online. Di tanto in tanto vengono lanciati nuovi progetti, con formazione offerta agli ultimi arrivati, che sognano di cambiare vita e magari dire addio al proprio ufficio. A Chiara Camerra è decisamente riuscita quest’operazione. Non è stato facile, come ha raccontato, ma ora è felice più che mai, soddisfatta e circondata dall’amore di suo marito e di sua figlia che oggi ha 3 anni.

Chiara Camerra marito e figlia

Il marito di Chiara Camerra è Jared Jackson ed è un militare dell’esercito americano. I due hanno anche una figlia, Rebecca di 3 anni, che è la gioia di mamma e papà. La loro storia d’amore è stata vissuta per anni a distanza fino al giorno del matrimonio. L’ex amica di Tara di Uomini e Donne ha potuto ufficialmente iniziare a vivere con l’amore della sua vita nel 2022, trasferendosi negli Stati Uniti in via definitiva. Aggiornato da un bel po’ il nome del suo profilo Instagram, che ora vede l’aggiunta di un altro cognome al suo. Si tratta di Jackson, quello della sua metà. Il 19 dicembre 2020 è però accaduto qualcosa di totalmente inaspettato, del quale ora l’influencer è pronta a parlare nel dettaglio, pretendendo giustizia.Un tempo Chiara Camerra e Tara Gabrieletto erano molto amiche, ma oggi tutto è cambiato. Tara è un volto noto di Uomini e Donne, ex moglie di Cristian Galella. Il loro progressivo allontanamento è stato causato da un vero e proprio dramma. La figlia di Chiara Camerra è stata aggredita da uno dei cani di Tara Gabrieletto. Il suo pitbull ha sfigurato il viso della piccola Rebecca. Intervistata dal Corriere della Sera, l’influencer ha spiegato nel dettaglio l’accaduto. Era a casa della sua amica per mangiare insieme nei giorni prima di Natale. Al tempo sua figlia aveva appena un anno. Era impegnata a preparare il biberon alla sua piccola, quindi non al suo fianco.

Si gira però nel sentire uno dei tre pitbull della Gabrieletto ringhiare. Ha visto il cane azzannare la faccia di sua figlia Rebecca, agitandola come fosse una bambola. Aveva tagli sulla testa e la fronte. Il sangue fuoriusciva da svariati punti e la bambina è stata poi portata con urgenza in ospedale e in seguito sottoposta a svariati interventi chirurgici. Le due amiche hanno vissuto il momento drammatico fianco a fianco, ma dopo si sono lentamente allontanate. Tara Gabrieletto aveva chiesto a Chiara Camerra di non parlare della vicenda. Un silenzio sofferto, che ha visto poi trascorrere i 90 giorni per la denuncia penale. L’influencer ha poi cambiato avvocato e, agendo con una stragiudiziale, ha ottenuto 310mila euro di risarcimento, facendo leva sull’assicurazione del cane.Ancora in corso una causa legale tra Chiara Camerra e Tara Gabrieletto, con la prima che chiede l’abbattimento del pitbull, pretendendo giustizia per sua figlia Rebecca. La proprietaria non ha però la minima intenzione, considerando anche come il cane sia stato al tempo visionato dall’Asl, che lo ha ritenuto non mordace. Ciò vuol dire che la procedura estrema d’abbattimento non sarebbe necessaria, ai fini di legge. In un lungo post Instagram, Chiara Camerra ha sfogato tutta la propria frustrazione. Dal silenzio forzato a numero e profilo bloccato dall’ex amica. Ogni spesa medica, insieme con il supporto psicologico, è stata a carico suo e di suo marito Jared Jackson. Nessun intervento da parte dello Stato. Il tutto corredato dall’accusa di voler guadagnare qualche follower da questa vicenda. Ciò che resta, spiega, sono il peso dovuto al lungo silenzio e le cicatrici sul viso di sua figlia. Pretende giustizia ma questa storia, come pare, non avrà un ulteriore riscontro sui social. Tara Gabrieletto ha infatti ribadito di non voler rispondere via social, affidandosi alle sedi giudiziarie opportune. Spiega, però, come certi commenti vengano da lei ritenuti diffamatori e calunniosi, ma soprattutto come reputi strano che Chiara Camerra abbia parlato solo dopo aver ottenuto il risarcimento.