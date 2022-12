Quando torna Uomini e Donne 2023

Quando torna Uomini e Donne dopo la pausa di Natale: la data ufficiale e le novità per il 2023 del programa di Maria De Filippi

Come al solito, Natale stravolge il palinsesto Mediaset. Tutto cambia, così da mandare in vacanza programmi amatissimi. Maria De Filippi non si ferma, di fatto, per quasi tutto l’anno, e così è giusto farle riprendere un po’ il fiato. Mercoledì 21 dicembre è andata in onda l’ultima puntata registrata di Uomini e Donne e proprio in questa giornata ne sono state preparate altre in studio. Si può dire, quindi, come sia già tutto pronto per la ripresa di Uomini e Donne 2023, al punto che vi sono anche delle anticipazioni molto interessanti in merito. Appuntamento fissato per il 9 gennaio 2023, con il dating show che riprenderà regolarmente nella sua fascia di competenza solita. Una lunga volata fino a giugno del prossimo anno, come al solito, per poi andare incontro alla normale pausa estiva. Come detto, vi sono delle anticipazioni, di cui vi abbiamo già parlato. Ci sarà finalmente una scelta, anche se vi sorprenderà non poco. Una dama si ritroverà dinanzi la speranza di una nuova relazione, ma tutto sembrerà sfumare dopo la prima esterna.

Uomini e Donne 2023 nuovi tronisti

Maria De Filippi ha in serbo delle grandi novità per i fan di Uomini e Donne. Nel 2023 vi sarà un cambio di rotta, stando alle ultime anticipazioni. In studio ci sarà spazio per nuovi tronisti, considerando come quelli attualmente impegnati si stanno avviando verso la parte finale del proprio percorso, che ha avuto inizio ormai a settembre. Già da un po’ vi sono dei retroscena in merito a che tipo di persone potrebbero prendere il loro posto. Negli ultimi anni non sono mai mancati volti ben noti al pubblico appassionato del dating show di Canale 5. Spesso, infatti, vi è stato una sorta di riciclo, proponendo chi aveva corteggiato senza successo, riscuotendo però un certo interesse da parte del pubblico femminile. Tutto ciò, però, innesca un meccanismo complesso, che ha di fatto trasformato Uomini e Donne in una vetrina gigantesca, così da provare a lanciarci come influencer e ragazzi immagine. Ne risulta, quindi, che svariati tronisti tentino di prolungare il più a lungo possibile la propria permanenza, giovandone economicamente. L’amore passa in secondo o terzo piano, con casi limite nei quali vi sono stati addirittura accordi e tronisti già fidanzati che hanno preso in giro tutti. La grande novità di Uomini e Donne 2023 sarebbe un ritorno al passato. Maria De Filippi pare pronta a dare spazio a tronisti sconosciuti. Volti nuovi che possano sorprendere e, perché no, puntare in maniera chiara e netta alla ricerca di una storia d’amore e non di un posto sicuro su Instagram dove coltivare follower. Per ora non vi sono nomi. Si vocifera però di una giovane studentessa alla sua prima volta in televisione.