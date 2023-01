GF Vip Spartani contro Persiani perché hanno litigato

Chi sono Spartani e Persiani al Gf Vip: perchè i concorrenti hanno litigato e chi sono i protagonisti dello scontro

La tensione continua a essere alle stelle nella casa del Gf Vip è sono nate due fazioni: Spartani e Persiani a causa di diversi litigi. Un giorno dopo l’altro, infatti, non si sentono altro che grida, o quasi. I faccia a faccia si fanno incandescenti e in più di un’occasione si è temuto uno scontro fisico, come tra Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. Quest’ultima è una delle assolute protagoniste, schieratasi contro Edoardo Tavassi, Oriana, Micol Incorvaia e non solo. Una situazione che ha portato l’ex schermitrice ed Edoardo Donnamaria a lasciarsi. Caratterialmente molto distanti, si sono ritrovati a scontrarsi più volte nelle ultime settimane, prendendosi prima una pausa e ora lasciandosi del tutto. Lui non vuole stare con una “ragazzina”, mentre lei è certa del fatto che lui sia cambiato nel corso del gioco. Di fatto, ha spiegato, si è innamorata di una persona del tutto diversa.

Se da una parte vi sono i due ex, ormai, che dovranno convivere in qualche modo e accettare il fatto d’essere costantemente l’uno dinanzi all’altra, nel resto della Casa del Gf Vip la situazione si trasformata in una polveriera. Si è arrivati a una vera e propria divisione in due fazioni, con tanto di nomi: Spartani e Persiani. Neanche a dirlo, i due ex fidanzati, noti precedentemente come Donnalisi, si sono ritrovati su schieramente opposti. Edoardo Donnamaria ha definito sé e altri concorrenti come gli spartani, ovvero i 300 contro l’altro esercito, composto da ben un milione: “Dobbiamo solo cercare le Termopili, mettendoci uno dietro l’altro e fare uno contro uno, altrimenti ci ammazzano”. Guardiamo però nello specifico quelli che sono gli schieramenti. Nel gruppo degli Spartani ci sono: Oriana Marzoli, Nicole Murgia, Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Patrizia Rossetti, Sarah Altobello, Luca Onestini, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e, come detto, Edoardo Donnamaria. Nel gruppo dei Persiani, invece, abbiamo: Antonino Spinalbese (temporaneamente uscito dalla Casa del Gf Vip) , Andrea Maestrelli, Dana Saber, Attilio Romita, Wilma Goich, Nikita Pelizon, Davide Donadei, Daniele Dal Moro e, come spiegato, Antonella Fiordelisi. All’appello, però, mancano due nomi che come direbbe Antonella sono “due ignavi”. George Ciupilan ha infatti scelto di non schierarsi. Resta per i fatti suoi e non ha scontri in atto con nessuno. Da chiarire, invece, la scelta finale di Milena Miconi. Il motivo della guerra al Gf Vip tra Spartani e Persiani è legato a tante differenti discussioni.

Gf Vip Spartani e Persiani divide i Donnalisi

Nella Casa del Gf Vip ci pensa la dinamica Spartani e Persiani a far scoppiare il fragile equilibrio dei Donnalisi. A dividere Antonella e Edoardo l’ennesima lite legata ad Antonino Spinalbese. Donnamaria si era scagliato contro l’ex di Belen, difeso prontamente dall’influencer campana. Tra le altre accese battaglie, poi, troviamo Oriana contro Antonino e Daniele Dal Moro. Anche stavolta, sul fondo, giacciono questioni amorose mai del tutto risolte. Inutile dire, poi, come Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia siano contrapposti ad Antonella Fiordelisi. Quest’ultima ha accusato i due d’aver alimentato voci maligne su sul conto. Da parte loro, i due, insieme con Oriana, sono certi che la sua sia soltanto una recita in favore di telecamera. Il suo atteggiamento cambierebbe in puntata, così da “giocare a fare la vittima”. Alfonso Signorini ha dunque un bel po’ di materiale da trattare in puntata, compreso il tentativo di riavvicinamento, a sorpresa, tra i Donnalisi. I due si sono parlati con toni più calmi nel pomeriggio del 2 gennaio, lasciandosi anche andare a un abbraccio.