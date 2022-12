GF Vip Antonella e Oriana regia censura lite: “Non mi toccare” VIDEO

Lite tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: rischio rissa, la regia del Gf Vip censura lo scontro ma i video sono su Twitter

Clima sempre più teso nella casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli: scoppia una lite furente e la regia censura. L’ex schermitrice e la venezuelana non si piacciono, la cosa è chiara e ora si è rischiata la rissa. Dopo lo scontro tre le due gieffine a causa dell’ atteggiamento dell’esperta di reality nei confronti di Edoardo Donnamaria, oggi è arrivato l’ennesimo faccia a faccia, una lite così dura da spingere la produzione del Gf Vip a decidere di censurare le immagini. All’origine del litigio tra Oriana e Antonella vi sono le nomination dell’ultima puntata, con l’influencer di origini salernitane che ha detto la sua in merito alle scelte fatte in trasmissione proprio dalla Marzoli. Un confronto con Sarah Altobello che ha poi visto intervenire la venezuelana, ovviamente. A tirarla in ballo è stata proprio la Altobello, che ha di fatto acceso la miccia, spingendo Oriana contro Antonella Fiordelisi. Alcuni nella casa del Grande Fratello Vip ritengono che l’ex schermitrice sia un’abile giocatrice, per quasi l’intera Casa il suo atteggiamento in puntata è ben diverso da quello che ha durante l’intera settimana. Gli altri concorrenti ritengono che la Fiordelisi voglia manipolare il pubblico, giocando a fare la vittima.

Questo è motivo che ha spinto Oriana ad attaccare Antonella: hanno litigato perché la venezuelana ha sottolineato come la Donnalisi sia sempre pronta a seminare zizzania tra i vari concorrenti del reality. Nel dettaglio la Fiordelisi aveva deciso di far litigare Sarah Altobello e Oriana che è poi andata personalmente dall’ex schermitrice a chiedere spiegazioni del perché sparlasse (a suo dire) di lei con la pugliese. Ben presto il confronto si è trasformato in una lite furente tra Oriana e Antonella che si sono rinfacciate i soliti nodi irrisolti tra loro. I toni sono diventati molto agitati e le grida da entrambe le parti dal giardino sono arrivate ben distinte nella Casa. Si temeva che l’ex schermitrice e la venezuelana potessero anche arrivare alla rissa, con un vero e proprio scontro fisico, con Oriana che ha iniziato a urlare: “Non mi toccare”. In precedenza la Marzoli ne aveva avute anche per Edoardo Donnamaria, definito il “cane di Antonella”. Con gli animi così tesi la regia del Grande Fratello Vip ha preferito censurare la lite tra la Fiordelisi e la bionda rivale, nonostante le urla si udissero palesemente a distanza. A testimoniare l’accaduto ci ha pensato il popolo di Twitter che segue il Gf Vip con i video del litigio che sono diventati virali. Per fortuna erano presenti Luca Onestini e Giaele De Donà che hanno tentato di placare gli animi, evitando il peggio. Una situazione tutt’altro che risolta e non è da escludere che la produzione possa intervenire in qualche modo.

Gf Vip Antonella lite con gli Incorvassi

Tutti gli occhi sono puntati su Antonella Fiordelisi, che continua a sostenere che parte della casa del Gf Vip si sia di fatto coalizzata contro di lei. In puntata era stata attaccata duramente da Edoardo Tavassi e le tensioni proseguono. A ciò si è aggiunta una nuova lite, alquanto infuocata, tra Antonella e Micol Incorvaia. Discussione nata per un motivo banale. Parliamo di un bacio sotto il vischio tra Micol e Davide Donadei. Antonella aveva commentato il tutto, descrivendo l’inquilina un po’ troppo emozionata dal dover baciare Davide. Il riferimento era al fatto di non preoccuparsi minimamente di Edoardo Tavassi, con il quale c’è un chiaro legame. La Incorvaia non ha ovviamente preso bene queste insinuazioni, dando il via a uno scontro che ha visto partecipare anche Tavassi e Donnamaria. La Fiordelisi li ha accusati d’essere cattivi nei suoi confronti, intenzionati a ferire. Micol le ha fatto presente, allora, di come la sua battuta avesse del marcio dentro e lei lo sapesse benissimo. Di fatto, così come Tavassi, l’accusa d’essere finta e recitare per il pubblico. Su Twitter il pubblico si divide e non mancano gli utenti del tutto stanchi dell’atteggiamento della Fiordelisi.