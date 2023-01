Patrizia Rossetti è uscita dal GF Vip non è covid: la verità

Patrizia Rossetti ha abbandonato il Gf Vip per motivi di salute: il motivo non è il Covid, ma altri problemi che la affliggono

Il grande colpo di scena della puntata di ieri sera 2 gennaio del GF Vip è stato sicuramente l’uscita di Patrizia Rossetti, che ha sorpreso tutti quanti con questa scelta. Patty Lipstick durante la serata è stata infatti messa al centro della scena per la sua lite con Wilma e dopo che è andato in scena il confronto tra le due, Alfonso Signorini ha fatto rimanere da sola Patrizia, che ha raccontato di aver maturato l’idea di lasciare la casa del GF Vip per alcuni problemi di salute. La Rossetti ha raccontato di soffrire da giorni di dolori molto intensi che la limitano parecchio, dolori che la stanno letteralmente tormentando e che l’hanno portata a riconsiderare tutto il suo futuro all’interno della casa. In molti, compreso Signorini e la stessa Patrizia, hanno suggerito l’idea che questi dolori potessero essere riconducibili al Covid che Patrizia ha preso proprio nella casa. Questi dolori secondo loro potrebbero essere dei postumi del virus, anche se questo è uno scenario tutto da confermare. Ad ogni modo, Patty Lipstick ha sostenuto di voler approfondire le ragioni del suo malessere e di volersi sottoporre, quindi, a visite più approfondite per indagare sul suo stato di salute. Così, dopo averci pensato un po’ su, Patrizia Rossetti ieri sera è uscita a sorpresa dalla casa del GF Vip per motivi di salute, ma secondo molti la motivazione potrebbe essere tutt’altra e non c’entrerebbe proprio nulla il Covid.

Patrizia Rossetti il vero motivo dell’uscita secondo il web

A lanciare lo spunto è stata la nota influencer Deianira Marzano, che ha ricordato come a inizio settembre Patrizia Rossetti avesse annunciato di dover uscire dalla casa verso gennaio per occuparsi del rogito della casa. Anche i fan su Twitter si sono uniti a questa osservazione, ricordando le parole di Patrizia e sottolineando, quindi, l’incongruenza della situazione. Secondo molti, quindi, dietro alla decisione di Patrizia Rossetti di lasciare la casa del Gf Vip non ci sarebbero problemi di salute, bensì questa situazione che lei deve risolvere. Uno scenario che sta facendo molto discutere su Twitter, creando un dibattito molto articolato. Patty Lipstick è comunque sembrata molto provata e da giorni si stava lamentando dei dolori che ha provato, quindi secondo molti l’addio di Patrizia potrebbe anche essere ricondotto a un mix delle due cose, ovvero arrivati i problemi di salute la Rossetti ha unito l’esigenza di fare più controlli medici a quella di occuparsi delle sue beghe private e quindi avrebbe lasciato per questo la casa. Qualunque sia la ragione, comunque, l’uscita di Patrizia Rossetti ha sicuramente pesato moltissimo, perché Patty Lipstick è stata una grandissima protagonista del reality dal primo giorno e con il suo addio sicuramente il Gf Vip perde una delle sue concorrenti più amate e importanti. Al di là delle ragioni, la gran parte del web è sicuramente stata colpita dall’addio inaspettato di Patrizia Rossetti. Il percorso della conduttrice televisiva è stato intenso e ricco di momenti da ricordare ma anche di numerosi scontri per il suo carattere fumantino. Proprio negli ultimi giorni era già apparsa sottotono e particolarmente nervosa, prima lo scontro con Wilma Goich e poi il faccia a faccia con Antonino Spinalbese sono stati i primi segnali del malessere di Patrizia Rossetti. Nell’abbandonare la Casa del GF Vip la conduttrice ha utilizzato delle parole forti che hanno emozionato “lo faccio perché è giusto per me ma anche per voi”. Una frase da grande professionista della televisiva come sottolineato dallo stesso Alfonso Signorini perché sapeva che non poteva dare il meglio di sé.