Whoopi Goldberg Sister Act attrice oggi come è diventata FOTO

Whoopi Goldberg che fine ha fatto oggi l’attrice famosissima per il suo ruolo nell’amatissimo film Sister Act

Oggi l’attrice protagonista di Sister Act nei panni di Suor Maria Claretta ovvero Whoopi Goldberg è lontana dal grande schermo. Resta una delle grandi icone della storia del cinema, senza dubbio, ed è stata amatissima grazie proprio al film musical in cui canta e balla vestita da suora, pellicola con cui l’attrice ottenne un successo strepitoso. Era il 1992 quando Whoopi Goldberg ha preso parte alla pellicola, due anni dopo un altro successo straordinario come Ghost. Film che hanno letteralmente consacrato la stella dell’attrice di origini newyorkesi, che nel 1993 è tornata nel sequel di Sister Act. Lo straordinario successo della suora più amata del cinema non si è affatto esaurito negli anni ’90, ma anzi è andato avanti fino ai giorni nostri, tanto che ancora oggi Whoopi Goldberg è un’attrice molto attiva e amata. Se andiamo a vedere la sua filmografia, negli ultimi anni la star americana ha preso parte a molti film, rallentando la sua presenza al cinema solo proprio di recente, ma rimanendo comunque protagonista come testimonia la sua presenza in Till, film del 2022 di Chinonye Chukwu. Anche in televisione la protagonista del Colore Viola ha continuato a regalare la sua presenza ai fan, apparendo nel 2021 nella serie Harlem e lo scorso anno in ben due episodi della serie Star Trek: Picard, un grande ritorno per lei che agli albori della sua carriera aveva recitato in Star Wars: The Next Generation. Anche oggi, a 67 anni, Whoopi Goldberg rimane una grande protagonista del mondo dello spettacolo e presto dovremmo vederla anche su Prime Video, dove sarà protagonista della serie Anansi Boys, spin-off dell’amato American Gods.

Whoopi Goldberg vita privata

Come detto, l’attrice oggi ha 67 anni ed è una delle più grandi stelle di sempre del cinema, tanto da aver ricevuto nel 2002 un posto nell’ambitissima Hollywood Walk of Fame. Anche la vita privata dell’attrice di Sister Act è stata piuttosto movimentata, segnata da ben tre matrimoni: prima con l’assistente sociale Alvin Martin, poi col direttore della fotografia David Claessen e infine con l’attore Lyle Trachtenberg, con cui il matrimonio è appena durato un anno dal 1994 al 1995. Dal primo matrimonio Whoopi Goldberg ha avuto una figlia di nome Alex, che l’ha prima resa nonna nell’1989 e poi nel 2004 l’attrice è addirittura divenuta bisnonna quando il figlio di sua figlia Alex ha avuto a sua volta una figlia. Oggi, l’attrice protagonista di Sister Act dovrebbe essere single, senza legami. In un’intervista a Piers Morgan, Whoopi Goldberg ha raccontato di essersi resa conto che il matrimonio non fa per lei. Ci ha provato ben tre volte, forse più per imposizione sociale che per reale convinzione al tempo, ma dopo che tutti i suoi tre matrimoni sono falliti la star di Ghost si è resa conto che la vita coniugale con tutta probabilità non fa per lei. Su Instagram possiamo vedere molti scatti della vita professionale di Whoopi Goldberg e anche qualche incursione nella sua sfera privata. Di recente, l’attrice è anche stata al centro di alcune controversie per dei suoi commenti sull’Olocausto, che secondo lei non ha avuto a che fare con la razza. Una frase che le è valsa la sospensione da ABC News, con cui al tempo collaborava, ma che comunque è stata spesso archiviata come un semplice passo falso dai fan, che continuano a riempire d’amore l’amatissima suora svitata di Sister Act.