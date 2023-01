Diletta Leotta il completino di Capodanno svela un dettaglio FOTO

Diletta Leotta su Instagram con Loris Karius posta uno scatto con un elegante vestitino nero e i fan notato un dettaglio

Torna il campionato e torna al lavoro Diletta Leotta su DAZN ma su Instagram la bionda conduttrice ha svelato ai fan un dettaglio che non è passato inosservato. In foto si può notare il suo completino scelto per Capodanno, elegante e trendy come lo stile dell’ex volto di Sky ci ha abituato in questi anni. Non sbaglia mai un colpo la Leotta e non l’ha fatto nemmeno la notte di San Silvestro scegliendo un abitino nero con spallina sottile, un minidress scollato sulla schiena che ha esaltato il suo fisico perfetto senza rinunciare al tocco sofisticato delle paillettes. Non è però il look, o meglio solo il look, di Diletta che ha colpito i fan su Instagram, nessuno degli appassionati della giornalista di DAZN ha potuto non rallegrarsi del primo post ufficiale con il fidanzato Loris Karius. Un dettaglio non da poco è il sorriso smagliante sulla bocca della bionda conduttrice che è apparsa raggiante come non mai accanto al calciatore che sembra averle restituito la felicità dopo la storia conclusa con Can Yaman e il modello Giacomo Cavalli. Anche sul profilo Instagram di Loris Karius sono apparsi degli scatti di coppia con alcuni amici che ritraevano i festeggiamenti di Capodanno.

Diletta Leotta fidanzato: chi è Loris Karius

Loris Karius è il fidanzato di Diletta Leotta. Il portiere è entrato a modo suo nella storia per i clamorosi errori fatti durante la finale di Champions League 2017-2018 quando vestiva la maglia del Liverpool. 30 anni a giugno, di origini tedesche, il calciatore ha una lunga carriera alle spalle e ha debuttato nel calcio professionistico con il Magonza in Germania. Dopo quattro anni venne scelto dal Liverpool per difendere i pali della squadra inglese. Partito titolare, paga la rivalità con il collega Mignolet ma si riscatta con il tempo diventando poi elemento fondamentale della squadra allenata da Klopp. Loris Karius aumenta però la sua popolarità non per straordinarie parate ma per una partita in particolare, Real Madrid-Liverpool. Il 26 maggio 2018 diventa protagonista in negativo con due errori che permettono agli spagnoli di conquistare la Champions League. Si scoprirà poi che la lucidità di Karius era compromessa a causa di un trauma cranico riportato dopo uno scontro di gioco avvenuto poco prima. Gli errori però segnano inevitabilmente la sua carriera e dopo una serie di prestiti, tra cui anche il Besiktas per due anni, chiude il contratto con il Liverpool. Il fidanzato di Diletta Leotta ritorna in Inghilterra con la maglia del Newcastle ma la sua permanenza non è affatto scontata. Arrivato per sostituire il portiere infortunato, non è mai sceso in campo e ora rischia di vedere il suo contratto chiudersi prima del previsto. Una decisione che potrebbe arrivare proprio in queste ore, ma che non scalfisce la felicità di Karius che accanto a Diletta Leotta ha trovato l’amore come dimostrato dai tanti scatti apparsi sui social durante le festività.