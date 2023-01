Giordana Marengo chi è Giovanna del cast La vita bugiarda degli adulti

Chi è Giordana Marengo attrice che interpreta il ruolo di Giordana Marengo nella serie di Netflix La vita bugiarda degli adulti

Il 2023 è partito alla grande su Netflix. Il 4 gennaio ha fatto il proprio esordio sulla piattaforma streaming La vita bugiarda degli adulti, attesissima serie tv tratta dal romanzo di Elena Ferrante, firma anche dei libri che hanno dato vita a un’altra amatissima serie come L’Amica geniale. Nella produzione firmata Netflix troviamo un cast ricco, di cui fa parte anche Giordana Marengo, che all’interno della Vita bugiarda degli adulti interpreta il ruolo di Giovanna. Giovanissima, Giordana Marengo è originaria di Napoli, dove nel 2021 ha ottenuto il diploma di Maturità presso il Liceo delle Scienze Umane del capoluogo partenopeo. La ragazza dovrebbe avere, dunque, circa 20 anni stando alla data del suo diploma. Con le idee ben chiare, Giordana Marengo si è immediatamente dedicata al mondo della recitazione e ha ottenuto la preziosa parte nell’ambiziosa serie di Netflix, che rappresenta per lei, senza ombra di dubbio, un trampolino importante. Sul suo profilo Instagram, che al momento conta quasi 4.000 followers, numero senza dubbio destinato a crescere considerando il successo della serie e del personaggio di Giovanna, Giordana Marengo pubblica soprattutto scatti di sé, portando i suoi fan anche alcune volte nella sua vita privata. Sappiamo, ad esempio, dai post su Instagram che l’attrice de la Vita bugiarda degli adulti ha un cane di nome Stella che ha poco più di un anno. Oltre agli animali, altre passioni di Giordana Marengo sono la ginnastica artistica e il pianoforte.

In un’intervista concessa a Repubblica, il regista della serie di Netflix, Edoardo De Angelis, ha raccontato di aver scelto Giordana Marengo dopo aver visionato un grandissimo numero di provini, circa tremila, ed è rimasto immediatamente colpito da lei, tanto da sceglierla anche se alle spalle non aveva altre esperienze. Nel regista è scattato immediatamente qualcosa e ha riconosciuto in Giordana Marengo la Giovanna del libro. L’attrice, infatti, ha immediatamente conquistato tutti nei panni della protagonista, la Giovanna di cui viene narrata la crescita nella cornice della Napoli degli anni ’90. L’attrice stessa ha parlato del suo ruolo in un’intervista a Cosmopolitan, rivelando che la scelta di rispondere all’annuncio per il ruolo di Giovanna ne La vita bugiarda degli adulti è stata dettata da sua madre, che aveva letto il libro regalatole proprio da sua figlia e poi, dopo che una sua amica aveva letto l’annuncio su Facebook, ha incalzato Giordana per candidarsi e così, un mese dopo aver mandato la foto, la giovane attrice è stata chiamata per il provino. Il resto è storia, con Giordana Marengo che ha ottenuto la parte e ora è protagonista di quella che si candida già a essere una delle serie più apprezzate dell’anno.

La vita bugiarda degli adulti cast

Giordana Marengo è affiancata in quest’avventura da un cast veramente di altissimo livello. Tra gli attori de la vita bugiarda degli adulti troviamo infatti una grandissima protagonista del cinema italiano come Valeria Golino, capace di vincere ben tre David di Donatello e di recitare anche al fianco di superstar internazionali come Sean Penn e Dustin Hoffman. L’attrice napoletana veste i panni nella serie Netflix di vittoria e affianca Giordana Marengo nel ruolo di protagonista. Nel cast de La vita bugiarda degli adulti c’è anche Alessandro Preziosi, anche lui volto notissimo di fiction e film e nella serie tratta dal romanzo di Elena Ferrante interpreta la parte di Andrea.

Oltre a loro, spazio a moltissimi altri attori de La vita bugiarda degli adulti. Nel cast della serie Netflix troviamo: Pina Turco nei panni di Nella, Rossella Gamba in quelli di Angela, Azzurra Mennella come Ida. Proseguendo: Raffaella Rea è Costanza, Biagio Forestieri è Mariano, Susy Del Giudice è Margherita, Giuseppe Brunetti è Corrado e Maria Vera Ratti è Giuliana. Infine abbiamo tra gli attori del La Vita bugiarda degli adulti su Netflix Gianluca Spagnoli nei panni di Tonino, Adriano Pantaleo in quelli di Rosario e Giovanni Buselli come Roberto.