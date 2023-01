Vite al Limite Joyce Del Viscovo oggi che fine ha fatto FOTO

Che fine ha fatto Joyce Del Viscovo una delle protagoniste del reality Vite al limite: com’è oggi e quanti chili ha perso

Risale al 2020 la partecipazione di Joyce Del Viscovo a Vite al limite, storico programma in onda su Real Time che presenta i casi di cui si occupa il famoso chirurgo iraniano Younan Nowzaradan, il quale tratta persone affette da gravi casi di obesità e cerca di portarlo al peso giusto per operare l’operazione di bypass gastrico e permettergli di perdere sensibilmente peso. Joyce Del Viscovo, quando è arrivata a Vite al limite, pesava ben 344 kg. Originaria del Kansas, quando è arrivata dal dottor Nowzaradan la donna era affetta da una grave forma di dipendenza dal cibo che ha portato la famiglia e gli amici a preoccuparsi moltissimo e convincerla a chiedere aiuto. Il motivo di questo rapporto problematico col cibo è da rintracciare nel passato della donna, più che altro in un rapporto non ottimale con la madre, che l’ha portata di frequente a rifugiarsi nel cibo. Quando Joyce era piccola, i suoi genitori hanno divorziato e suo padre non è stato molto presente. La madre si è poi risposata e Joyce è andata a vivere con la nonna, raccontando di essersi sentita molto abbandonata e così, per consolarsi, Joyce si è rifugiata nel cibo e quando la madre l’ha ripresa con sé ha provato a farle perdere il peso che aveva preso, ma senza mai riuscire a trovare il modo giusto. Crescendo, Joyce ha sempre più adottato uno stile di vita irregolare, segnato dall’abuso di cibo, e così è arrivata al peso di 344 kg con cui si è presentata a Vite al limite.

Le condizioni di Joyce erano talmente preoccupanti che il dottor Nowzaradan ha deciso di applicare il protocollo più ferreo al suo arrivo, imponendo alla donna un regime che prevede la perdita di ben 22 kg al mese, in modo da arrivare entro un anno al peso adatto per fare l’operazione di bypass gastrico e continuare a perdere peso in maniera sostanziosa. Si tratta chiaramente di un percorso complesso, che non sempre i pazienti riescono a portare avanti e infatti Joyce non è riuscita ad arrivare alla fine del suo cammino, abbandonando il programma prima della fine e non raggiungendo gli obiettivi fissati dal dottor Nowzaradan.

Vite al Limite Joyce com’è diventata: quanti chili ha perso

Joyce Del Viscovo, stando alle fonti oltreoceano, ha abbandonato la terapia al dodicesimo mese, dopo che in un anno la donna è riuscita a perdere poco più di 60 kg. Nonostante il calo importante di peso, la situazione non è migliorata di tanto, perché Joyce Del Viscovo è passata dal pesare 355 kg a 282 kg, un peso che non le permetteva assolutamente di sottoporsi all’operazione di bypass gastrico, né tantomeno di vivere una vita sana e regolare. Quando ha preso parte a Vite al limite, Joyce Del Viscovo aveva 44 anni, per cui adesso dovrebbe averne 47, visto che sono passati circa tre anni dal suo ingresso nel programma in onda su Real Time. Alla base del fallimento del percorso di Joyce Del Viscovo c’è stata la difficoltà a rinunciare al cibo, l’impossibilità di superare quella dipendenza che ha segnato gran parte della sua vita e che esigeva un trattamento psicologico molto più profondo con tutta probabilità. Da tempo, ormai, Joyce Del Viscovo non si vede più, non postando più nulla sui social. Sul web moltissime persone si chiedono cosa sia stato di lei, ma stando a ciò che arriva dalle fonti americane pare che la donna non sia riuscita a cambiare vita e probabilmente è ancora bloccata in casa a causa delle sue complesse condizioni di salute, considerando che la perdita di peso è stata troppo esigua per portare a significativi cambiamenti.