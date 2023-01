Cake star 2023 perché non c’è Katia Follesa

Cake Star 2023 parte con la grande assenza di Katia Follesa: perché non c’è e chi la sostituisce nello show culinario

Cake Star torna a partire da venerdì 6 gennaio con la sesta stagione, ma presenta una grande novità. Dopo cinque edizioni, infatti, c’è un importante cambio della guardia in giuria: non ci sarà Katia Follesa, ma al posto della nota comica ci sarà Tommaso Foglia, mentre è confermatissimo il veterano di Cake Star Damiano Carrara. Molti fan, scoprendo la notizia, si sono chiesti perché non c’è Katia Follesa in Cake Star 2023 e hanno avanzato molte proteste per quest’assenza, minacciando anche di boicottare lo show senza l’amatissima comica. Purtroppo, però, non c’è una risposta precisa al perché dell’assenza di Katia Follesa: pare che sia stata la stessa comica a lasciare Cake Star, ma i motivi non sono noti. Allo stesso modo, non è chiaro se l’addio di Katia Follesa a Cake Star sia definitivo, oppure se più avanti potremo tornare a vedere la comica nel programma di Real Time. Sicuramente, ad oggi la certezza è che in Cake Star 2023 Katia Follesa non ci sarà, ma il suo posto sarà di Tommaso Foglia. Come di consueto, le puntate della nuova edizione di Cake Star andranno in onda in prima serata su Real Time, ma per gli abbonati sono visibili in streaming anche tramite l’applicazione di Discovery Plus.

Cake star 2023 chi è Tommaso Foglia

La novità di Cake Star 2023 non è sicuramente una novità per i fan dei dolci di Real Time. Tommaso Foglia, infatti, è un volto molto noto agli spettatori, visto che è uno dei giudici di Bake Off Italia, altro grandissimo programma di assoluto successo in onda su Real Time e incentrato sul mondo della pasticceria. Tommaso Foglia è originario di Napoli, dove è nato nel 1990 e fin da piccolo ha armeggiato con i dolci, crescendo a contatto col panificio dei genitori e mostrando subito un grandissimo talento. Presto, dunque, il giudice di Cake Star 2023 decide di affinare questo suo talento, lavorando in varie realtà molto affermate come Don Alfonso 1890, il Ristorante Baby a Roma e Le Sirenuse a Positano. Tommaso Foglia si forma anche con molte esperienze all’estero, soprattutto in Medio Oriente, ma anche in Irlanda e in Marocco e la sua consacrazione definitiva arriva nel 2022, quando il nuovo giudice di Cake star 2023 viene nominato Pastry Chef dell’anno ed entra anche nel cast dell’edizione 2022 di Bake Off al fianco di Ernst Knam e Damiano Carrara. Proprio con quest’ultimo, ora, Foglia condividerà anche l’esperienza a Cake Star, col difficile compito di sostituire una presenza molto amata come quella di Katia Follesa. Dopo il 2022 da sogno, però, Tommaso Foglia si appresta a vivere anche un’eccezionale 2023, che non poteva partire davvero in modo migliore per lui. Per ammirare le dolci creazioni di Tommaso Foglia, potete consultare il suo profilo Instagram, pieno di dolci buonissimi e invitanti.