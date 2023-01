Cake Star 2023 quali sono pasticcerie Castelli Romani prima puntata

Cake Star 2023 quali sono le pasticcerie dei Castelli Romani protagoniste della prima puntata dell’amatissimo show

È pronto a riparte l’amatissimo programma di Real Time Cake Star, che ricomincia in questa edizione 2023 partendo dalla splendida cornice dei Castelli Romani. All’interno dello show tre pasticcerie si sfidano sottoponendosi al giudizio dei giudici Damiano Carrara e Tommaso Foglia, con l’obiettivo di imporsi come la migliore pasticceria della puntata. In Cake Star 2023 si parte con la prima sfida che prende vita nei Castelli Romani, dove a sfidarsi sono tre pasticcerie molto famose della zona: la Fortini Lab di Albano, Casa Oz di Santa Maria delle Mole e infine la pasticceria Pomme di Grottaferrata, le quali si sono sfidate a colpi di dolci prelibatezze.

Tra le grandi novità di questa edizione 2023 di Cake Star c’è sicuramente la presenza di Tommaso Foglia, che sostituisce Katia Follesa dopo ben cinque stagioni in giuria al fianco di Damiano Carrara. per il resto, tutto rimane invariato nel regolamento, coi giudici che devono giudicare tre categorie: la location, il cabaret delle paste e il “pezzo forte”. Il programma va in onda su Real Time, al canale 21 del digitale terrestre, ma tutti gli episodi della sesta stagione di Cake Star sono visibili anche tramite la piattaforma streaming Discovery Plus.

Cake Star 2023 Pasticcerie Castelli Romani prezzi

Andiamo a conoscere meglio, dunque, le tre pasticcerie protagoniste della prima puntata di Cake Star 2023. Iniziamo dalla Fortini Lab, pasticceria che si trova ad Albano che coniuga ai dolci anche la cucina e il forno, col focus sulla cucina vegana e su quella crudista. All’interno della pasticceria Fortini Lab di Albano, protagonista della prima puntata di Cake Star 2023, possiamo trovare ovviamente i dolci, ma anche la tradizionale pinsa romana e un’ampia selezione di cucina crudista vegana di altissimo livello. Per ciò che riguarda i prezzi, chiaramente il menù è molto vasto e cercando la pasticceria sui canali social è possibile farsi un’idea più approfondita.

Lasciando Albano, approdiamo a Santa Maria delle Mole, dove si trova Casa Oz, pasticceria che nasce come gelateria e col tempo si è ampliata, arrivando alla forma che ha oggi. Il gelato rimane una delle grandi specialità di Casa Oz, affiancata a dolci come i maritozzi e le più disparate torte che Casa Oz offre ai suoi clienti. Anche qui, per conoscere nel dettaglio i prezzi si possono consultare i canali social della pasticceria. Chiudiamo, quindi, con l’ultima pasticceria dei Castelli Romani in gara a Cake Star 2023 nella prima puntata. Si tratta di Pomme, una pasticceria creativa che si trova a Grottaferrata che, come si può vedere su Instagram, offre i più disparati dolci. Pomme è una pasticceria, caffetteria e sala da the e anche qui, per conoscere i prezzi, si possono consultare i canali social e scoprire la vasta offerta della pasticceria.