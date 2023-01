Il Giorno più bello del mondo chi è il bambino Gioele

Il Giorno più bello del mondo con Alessandro Siani che ha come protagonista un bambino. Chi è e quanti anni ha Gioele oggi

Il vero protagonista del film Il giorno più bello del mondo con Alessandro Siani è Gioele. Leone Riva è l’attore che nella pellicola girata nel 2019 interpreta il bambino magico che cambia radicalmente la vita del personaggio interpretato dal comico napoletano, Arturo. Biondo, occhi azzurri e talento espressivo all’epoca della realizzazione del film aveva solo 6 anni di età. Nella trama de Il giorno più bello del mondo le sue capacità lo pongono nel mirino di alcuni uomini senza scrupoli, scienziati senza cuore, con Arturo Meraviglia che da padre adottivo si impegna in ogni modo per difenderlo. La biografia dell’attore che fa Giole è già ricca di impegni lavorativi, una carriera promettente nata sul set. Leone Riva è di origini piemontesi, è nato a Pinerolo, comune in provincia di Torino, in data 17 dicembre 2013. Oggi il bambino di Il Giorno più bello del Mondo ha compiuto 9 anni di età e frequenta la quarta elementare nella sua terra d’origine.

Innegabile la sua passione per la recitazione, d’altronde Leone Riva nonostante giovanissimo ha già all’attivo ben due film al cinema. In entrambi i casi il regista è Alessandro Siani, che lo ha coinvolto dapprima nel 2019 ne Il giorno più bello del mondo e poi, due anni dopo, sul set di Chi ha incastrato Babbo Natale?. Una carriera iniziata già sul grande schermo senza passare al momento dalla televisione. Chi sa che il comico napoletano non possa decidere di scritturarlo anche per la sua prossima commedia per tutta la famiglia. Spesso i fan di domandano chi sono i genitori di Leone Riva, bambino così talentuoso nei panni di Giole. Il padre è Federico Riva e di lavoro è il titolare del mobilificio omonimo che si trova a Frossaco nel torinese. Della madre non abbiamo informazioni. Leone Riva non è l’unico bambino de Il Giorno più bello del mondo: la piccola attrice che fa Rebecca è Sara Ciocca. All’epoca del film con Siani la bambina aveva solo 8 anni di età, oggi è un’adolescente di 14 anni con una promettente carriera.

Il Giorno più bello del mondo trama

Dalla trama si può dire che Il giorno più bello del mondo, film di Alessandro Siani del 2019, è una commedia dolce che lo vede nei panni di Arturo Meraviglia, un impresario teatrale che ha ormai da tempo terminato tutti i propri risparmi. Il fallimento è a un passo ma poi accade qualcosa di totalmente inaspettato. Un lontano zio gli offre la chance di risanare tutti i debiti contratti, o almeno così crede. Non vi sono soldi in realtà, bensì due bambini, Rebecca e Gioele. Ha così inizio una convivenza forzata e difficile, fino a quanto non scopre che Gioele è ha un grande segreto. Riesce a fare magie reali e questo apre scenari inattesi. Vi sono però altre persone interessate al bambino, pronte a portarlo via per sfruttarlo, così da studiare cosa lo rende speciale. Arturo dovrà fare di tutto per proteggerlo.

A rendere la trama del film ancora più interessante sono i luoghi dove è stato girato Il giorno più bello del mondo di Alessandro Siani. Per questa pellicola si è spostato attraverso quattro location differenti. Non si poteva che partire dalla città cardine dei film di Alessandro Siani, quella in cui è nato: Napoli. Il Teatro Politeama è stato sfruttato per fare da sfondo alle avventure sul palco dell’impresario Arturo Meraviglia. Un luogo ricco di storia, realizzato nel 1872. Non l’unico sfruttato nel capoluogo campano. Siani ha spiegato come sia tornato un po’ alle atmosfere che erano state de Il Principe Abusivo. Il pubblico si è così ritrovato a Spaccanapoli, magica e caotica, raggiungendo poi Città della scienza. Spazio poi al Caffè Gambrinus, locale storico in via Chiaia. È qui che Arturo racconta l’episodio delle posate levitate grazie al potere di Gioele. Abbiamo poi Piazza del Gesù, dove Ernesto il parcheggiatore suggerisce di spostare le auto col pensiero. Riprese anche presso l’Hotel Royal Continental.

Nel corso delle 9 settimane di riprese ci si è spostati anche a Roma. Tra le varie location del Giorno più bello del Mondo ricordiamo i Lumina Studios, individuati da Davinotti.com. Cambio totale di scenario poi, approdando a Cernobbio, che si trova sul lago di Como. Un luogo incantevole, sfruttato per le scene nella clinica dove viene portato Gioele. Si tratta del Centro Congressi di Villa Erba. L’ultima location del film con Alessandro Siani è invece al di fuori dei confini italiani. Ci troviamo in Francia, precisamente a Colmar, tra le Alpi. Un luogo da fiaba, ricco di scenari magnifici. È qui che va in scena il primo appuntamento di Arturo e Flavia, che percorrono Rue des Marchands. Il locale in cui si siedono, invece, è Au Croissant Doré, nella stessa splendida strada. Salto infine a Place des Dominicains, dove i due innamorati si baciano e poi si salutano. Per quanto sia difficile identificarlo, considerando come si tratti di scene interne, l’albergo dove è stata girata la scena del rapimento di Gioele e Rebecca, è il Grande Hotel Palazzo della Fonte, a Fiuggi.