La Befana vien di notte film dove è stato girato: location

Le location de La Befana vien di notte: dove è stato girato il film con Paola Cortellesi, donna qualunque che di notte si trasforma

Oltre a Paola Cortellesi, si può dire come gli altri grandi protagonisti siano le location de La Befana vien di notte. La pellicola è una commedia del 2018 che ha nel cast anche Stefano Fresi, che interpreta Mr. Johnny, pronto a tutto per vendicarsi dell’anziana porta doni. La protagonista è Paola, che di mestiere fa la maestra in una scuola elementare. La sua vita però cambia del tutto durante le ore della notte perché si trasforma in una figura leggendaria, la Befana. Si avvicina il suo grande giorno, l’Epifania ma quando poi giunge il 6 gennaio, viene rapita da un produttore di giocattoli che ha un conto in sospeso con lei. Si tratta di Mr. Johnny, che 20 anni prima ha visto la sua infanzia rovinata proprio a causa della Befana. Nelle splendide location de La Befana vien di notte, dove è stato girato il film, si muoveranno alcuni studenti che scopriranno la sua doppia identità e sono testimoni del rapimento. Decidono così di sfidare il pericolo e tentare di salvare la Befana.

La Befana vien di notte location

I luoghi scelti per fare da sfondo alle avventure, e soprattutto disavventure, di Paola Cortellesi nel film La Befana vien di notte sono a dir poco magnifici. Le riprese si sono svolte nei primi due mesi del 2018, sfruttando principalmente il Trentino Alto Adige. È qui che è stata ambientata questa fiaba moderna. Per la maggior parte delle scene ci si trova ai piedi di un massiccio monumentale, lo Sciliar, che la leggenda vuole abitato da spiriti. Come non sceglierlo, quindi, per fare da sfondo alle vicende di una creatura magica come la Befana. Cast e crew de La Befana vien di notte si sono poi spostati in alcuni paesini dell’Alpe di Siusi. Parliamo di Castelrotto e Caldaro. Sfruttando le ricerche effettuate da Davinotti.com, scendiamo nel dettaglio e spieghiamo dove, nello specifico, sia possibile ritrovare le location de La Befana vien di notte.

Decisamente suggestiva l’abitazione scelta per Paola Cortellesi. Si tratta del Castello del Lago, posto sulla sponda sud del Lago Grande di Monticolo, ad Appiano sulla Strada del Vino. La protagonista insegna in una scuola che è in realtà la Vereinshaus, nello stesso paesino del Castello. A fare da sfondo al servizio giornalistico mostrato vi è Via Tiosfer, a Castelrotto, mentre la fabbrica di giocattoli è la Centrale ENEL di Torrevaldaliga Nord, a Civitavecchia. La casa di Mr. Johnny è il luogo più suggestivo e incredibile di quelli mostrati. Si tratta di Punta Helbronner The Sky, ovvero la stazione d’arrivo della funivia Skyway Monte Bianco, a Courmayeur. Nel centro storico di Merano, infine, si trova la Villa Weiss del celebre pittore Luigi Picelli. C’è anche questa tra le location de La Befana vien di notte infatti sono state girate qui le riprese degli interni della casa di Paola, ovvero la Befana, che si muove poi tra gli alberi del bosco di Monticolo, godendo delle bellezze dell’Altopiano delle Dolomiti.