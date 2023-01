Paolo Fox vita privata del re dell’oroscopo

Tutto ciò che sappiamo della vita privata di Paolo Fox: il re dell’Oroscopo è fidanzato o sposato

Per quanto sia un personaggio televisivo molto famoso, della vita privata di Paolo Fox si sa molto poco. C’è molta curiosità in merito, considerando come non vi siano foto di lui al fianco di qualcuno di speciale. Interessante, da questo punto di vista, l’intervista che ha concesso a Mara Venier a Domenica In. Ha parlato di sé come non aveva mai fatto in passato, lasciando per un po’ da parte gli astri e i segni zodiacali. Ha subito risposto alla domanda principale, ovvero se sia single, fidanzato o sposato. “Nessuno mi piglia”, ha spiegato. Ha poi deciso di buttarla sul ridere. È single perché gli altri sospettano lui sappia già tutto, quindi lo “scartano”. È single, ma non per questo solo. Tutt’altro. Ha molti affetti nella sua vita, umani e animali. Questi ultimi riempiono la sua casa, donandogli grande amore e poi, come ha detto, il loro è un amore puro, non dettato dall’aspetto o la popolarità. Gli animali ti vogliono bene senza contarti i follower. Ecco il suo pensiero. Sono tre i cani di Paolo Fox, i cui nomi sono Rio, Quacker e Hobbit. Un rapporto profondo e viscerale con gli animali, non solo i cani. Paolo Fox ha perso i genitori quando era solo un bambino. È stato così cresciuto da un gatto, ha raccontato. L’affetto mancato lo ha ottenuto grazie a un felino. Essendo figlio unico, è diventato la famiglia di se stesso.

Paolo Fox età e biografia

La passione per le stelle di Paolo Fox è ormai molto “antica”. Pur di seguire questa strada, ha raccontato, ha detto addio al posto fisso. Una strada che gli stava stretta, rendendolo infelice. Di colpo si era ritrovato ad avere due chance lavorative: diventare una guardia forestale o proiezionista. Non poteva immaginare che quella passione per gli oroscopi, esplosa a 16 anni, sarebbe diventata un lavoro. Inizialmente si era avvicinato a questo mondo per combattere questa superstizione. Riteneva tutto questo assurdo, per poi rendersi conto di come vi fosse un’effettiva corrispondenza con i caratteri delle persone di cui faceva le letture. Questa capacità lo ha trasformato nel confidente dei suoi compagni al liceo.

Paolo Fox ha 61 anni, nato a Roma il 5 febbraio 1961. Sappiamo che il cognome Fox è d’arte e non reale. Il nome vero è Paolo Volpi, che svela come abbia semplicemente inglesizzato quanto riportato all’anagrafe. La sua carriera nel mondo dello spettacolo ha inizio nel 1982, quando Paolo Villaggio lo nota e invita come ospite di un suo programma in onda su Odeon TV. Nel 1997 fa il suo esordio in radio, con LatteMiele e Radio Deejay. Richiestissimo, diventa il re degli oroscopi e inizia a collaborare anche con la rivista DiPiù. Sono poi iniziate le apparizioni regolari in televisione, da Per tutta la vita a Domenica In. Lo show che gli ha donato maggior popolarità è però senza dubbio Fatti vostri, seguito da Mezzogiorno in famiglia. Per svariate stagioni ha poi provato il brivido dell’esordio in una serie TV, almeno vocalmente. Ha infatti recitato l’oroscopo alla radio in alcuni episodi de L’ispettore Coliandro. In seguito ha poi interpretato se stesso al cinema in Ma tu di che segno 6?. Un personaggio televisivo a tutto tondo, che Milly Carlucci ha voluto come ballerino VIP nel 2017 a Ballando con le Stelle.