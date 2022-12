Tale e Quale Show Paolo Fox chi è l’imitatore in giuria

Paolo Fox nella giuria di Tale e Quale Show Natale per la puntata di stasera 11 dicembre. Chi è l’imitatore.

Non poteva mancare l’imitatore quarto giurato a sorpresa a Tale e Quale Show Natale che questa sera annovera l’astrologo Paolo Fox. L’appuntamento speciale dedicato alle imitazioni tema Christmas del fortunato show condotto da Carlo Conti è in onda in prima serata su Rai 1 domenica 11 dicembre con una missione. Per l’occasione il toscano ha modificato il titolo, optando per Natale e Quale Show, considerando come siamo ormai a un passo dal 25 dicembre. Un appuntamento speciale, al quale prendono parte 16 concorrenti provenienti dalle edizioni passate. Si gareggia per una ragione ottima, dando il proprio contributo alla Fondazione Telethon. Il tutto accompagnato da grandi classici della musica natalizia. La lista di tutti i concorrenti, professionisti e amatori, in gara è ricca: Antonino Spaccino, Gabriele Cirilli, Gilles Rocca, Rosalinda Cannavò, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Francesca Alotta, Deborah Johnson, Virginio, Agostino Penna, Jessica Moralcchi, Roberta Bonanno, Leonardo Fiaschi, Valerio Scanu, Alessandro Greco e Paolo Conticini.

Lo spazio però principale resta all’immancabile giuria di Tale e Quale Show, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Paolo Fox. Quest’ultimo è, come sempre, un imitatore, ovvero Ubaldo Pantani, che proverà a restituire al meglio uno dei volti più amati della televisione italiana, per tutti simbolo dell’Oroscopo nel nostro Paese. Paolo Fox è nato il 5 febbraio 1961 a Roma, ogni giorno seguito da migliaia di telespettatori che attendono con ansia il suo oroscopo, così come quello di fine anno. In molti si chiedono quale sia il suo vero nome, quello registrato all’anagrafe. Si chiama in realtà Paolo Volpi, il che spiega come lo pseudonimo sia una sorta di semplice traduzione, Fox. La passione per l’oroscopo risale a quanto era appena sedicenne. Sarebbe stata la nonna di una sua compagna di liceo a indirizzarlo. A rendere questa passione un lavoro, poi, è stato sorprendentemente Paolo Villaggio. Il celebre volto di Fantozzi gli ha concesso spazio nel suo Villagio Party, al tempo su Odean TV. La sua capacità di mostrarsi come una sorta d’amico del pubblico gli ha aperto le porte della Rai, con il pubblico sempre dalla sua parte. Trova poi spazio anhce in radio, da Lattemiele a Radio Deejay. Guardando invece alla vita privata di Paolo Fox, sappiamo che ha perso i genitori quando era molto giovane. Essendo figlio unico, poi, si è ritrovato dinanzi a una scelta, ha spiegato: cercare famiglia o essere famiglia di se stesso. Ha optato per quest’ultima via, crescendo al fianco del suo amato gatto Harry. Un compagno fedele e suo punto di riferimento, oggi scomparso. Non ha mai avuto figli e non sappiamo se sia stato impegnato in relazioni. Intervistato da Marco Liorni, ha spiegato: “Ne ho di amici, ma sto bene con me stesso”.

Tale e quale show chi è Ubaldo Pantani

Stasera Paolo Fox è Ubaldo Pantani a Tale e Quale Show Natale ma non è affatto la prima volta che Ubaldo Pantani mette piede nello studio del programma , movimentando il cult di Carlo Conti con le sue imitazioni. Famoso comico e attore, Ubaldo Pantani è nato a Cecina il 31 marzo 1971. Vanta nel proprio baule artistico un gran numero di personaggi celebri, che imita con grande talento. Recentemente ha interpretato Roberto D’Agostino in questo studio, mostrandosi esilarante come sempre. La carriera televisiva è giunta in seguita, dal momento che nella prima fase si è mostrato soprattutto a teatro, trovando spazio nella compagnia di Giorgio Albertazzi. L’esordio sul piccolo schermo risale al 1997 con Macao del celebre Gianni Boncompagni. Il grande pubblico, soprattutto giovanile, lo ha poi scoperto con Mai dire… nel 2004. Tante le sue imitazioni celebri, da Stefano Bettarini a Massimo giletti, fino a Lapo Elkann, Massimiliano Allegri, Giuseppe Conte, Enzo Miccio, Carlo Ancelotti, Gigi Buffon e molti altri. Sulla sua vita privata si hanno alcune informazioni ma non molte. Conosciamo il nome di una sua celebre ex, Virginia Raffaele. Tiene particolarmente alla propria privacy, ma sappiamo che è diventato padre ed è legatissimo a sua figlia.