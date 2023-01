Anticipazioni Uomini e Donne Federico e Carola: dichiarazione e risposta

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne sul Trono Classico dall’ultima registrazione Federico e Carola ad un bivio

Uomini e Donne ricomincia col botto per quanto riguarda le anticipazioni che arrivano dall’ultima registrazione del programma. Protagonista questa volta degli spoiler il Trono Classico di Federico ad un passo dalla scelta tra Carola e Alice. Il tronista sembrava davvero agli sgoccioli del suo percorso nel dating show di Maria De Filippi con favorita per la scelta la bionda corteggiatrice che su Instagram ha già un bel seguito di follower che fanno il tifo per lei. La conferma arriva dalle anticipazioni di Uomini e Donne che arrivano dalle ultime esterne di Federico Nicotera. Stando a quanto pubblicato nelle storie del profilo Instagram “Uomini e Donne Classico e Over” di Lorenzo Pugnaloni il tronista nell’ultima registrazione ha deciso di portare fuori solo Carola. Un’esterna importante se si vedono i dettagli sulla loro uscita. La bionda corteggiatrice ha fatto compagnia al Tronista mentre era al lavoro tra chiacchiere e risate. Anche se non ha voluto dare un bacio al suo ambito Nicotera, si è respirata la solita complicità. La Carpanelli ha infatti preferito, probabilmente, puntare sul contenuto più che sull’attrazione fisica senza dimenticare che è sempre apparsa visibilmente infastidita quando il Tronista baciava sia lei che Alice. Continuando con le anticipazioni di Uomini e Donne su Federico e Carola arriva il clou della storica esterna registrata e non andata ancora in onda. La bionda corteggiatrice si apre con Nicotera dicendo che prova dei sentimenti per lui ma ha paura. In pratica Carola fa la sua dichiarazione a Federico. La reazione del Tronista dagli occhi azzurri spiazza. In studio prima decide di non ballare con nessuna delle sue due corteggiatrici, preferendo un ballo con Lavinia per non creare polemiche. Non è finita qui con gli spoiler dall’ultima registrazione di Uomini e Donne. Federico dice a Carola che è superficiale. La Carpanelli risponde subito svelandole un dettaglio importante della sua vita privata, oltre a studiare all’Università aiuta i suoi genitori nell’azienda di famiglia.

Anticipazioni Uomini e Donne: Federico svela data della scelta

Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne Federico Nicotera ha anche svelato quando sarà la sua scelta. Il giorno in cui sulle poltrone rosse siederà con Alice e Carola per annunciare chi vorrà al suo fianco arriverà quando riuscirà a vivere delle esterne serene con entrambe le sue corteggiatrici. Sembra un gioco di parole di un tronista che non vuole decidersi ma in realtà per chi ha seguito il suo percorso nel dating show di Maria De Filippi non è così. Federico è davvero ad un passo dalla scelta e sul trono ha subito palesato il suo interesse per Carola e la sua attrazione per Alice. Leggendo un po’ il sentiment social sulla scelta di Federico di Uomini e Donne, la più accreditata sembra Carola anche se ogni volta che sembra il momento giusto Nicotera nei suoi confronti fa sempre un passo indietro. L’impressione di molti fan è che Federico non riesca a comprendere totalmente Carola, né ad essere sicuro della sua sincerità. Allo stesso tempo prova attrazione per Alice, non a caso tra loro in esterna c’è sempre il bacio ma anche se per molti è meno preso rispetto alla sua rivale.Stando alle anticipazioni di Uomini e Donne non è solo Federico ma anche Lavinia è vicina alla sua scelta. Abbiamo lasciato la mora tronista con una bellissima esterna vissuta insieme ad Alessio Corvino. Il corteggiatore casertano si era aperto raccontandole della morte di suo padre e lei aveva così deciso di dare buca ad Alessio Campoli. Gli spoiler però vedono in studio dopo le vacanze di Natale la situazione ribaltata nell’ultima registrazione del trono classico. Lavinia ha litigato pesantemente con Alessio Corvino mentre ha dato un bacio ad Alessio Campoli.