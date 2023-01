Antonino Spadaccino fidanzato: ha sempre sofferto

Chi è il fidanzato di Antonino Spadaccino: vita privata complessa tra il coming out e la malattia della mamma per il vincitore di Tale e Quale 2022

La vita privata di Antonino Spadaccino è sempre stata molto complessa. Il vincitore di Tale e quale show 2022 ha più volte raccontato il proprio passato, ricordando tanto i momenti felici quanto quelli delicati. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ha svelato d’essere stato lasciato dal fidanzato durante il lockdown per il Covid-19. Una decisione presa di colpo, senza diritto di replica. Si è così ritrovato del tutto solo in un momento tanto complesso dal punto di vista psicologico, senza nessuno a riempire quella casa che prima era loro. Ha spiegato come abbia sfruttato quella cocente delusione per ripartire al meglio, lavorando su di sé, perché prima di poter stare con un’altra persona, è fondamentale stare bene da soli. Nato il 9 marzo 1983, Antonino Spadaccino ha 39 anni. Ha deciso di fare coming out nel 2016, iniziando lentamente ad aprirsi un po’ di più, raccontando frammenti della sua vita privata, dopo averla tutelata in ogni modo possibile per molti anni. In passato si era detto favorevole alle unioni civili, sottolineando d’essere innamorato e pronto a sposarsi. Quella relazione è però naufragata e oggi, stando alle ultime informazioni, Antonino è ancora single. Intanto però la carriera di Antonino Spadaccino si è arricchita di un’altra esperienza televisiva vincente grazie alla partecipazione a Tale e Quale Show 2022 dove ha conquistato il primo posto. Successivamente ha vinto anche il Torneo di Tale e Quale con una splendida doppietta così come avvenuto ai Gemelli di Guidonia nella precedente edizione. Proprio durante lo show condotto da Carlo Conti, Antonino ha avuto la possibilità di conoscere e iniziare a collaborare con Cristiano Malgioglio, uno dei giudici della trasmissione, per presentare un brano a Sanremo 2023. Purtroppo però il progetto di partecipare alla kermesse musicale condotta da Amadeus è naufragato con il cantautore che non è riuscito ad entrare tra i Big scelti dal direttore artistico.

Antonino Spadaccino mamma

Antonino ha raccontato ai propri fan la malattia della mamma, che ha trovato un modo tutto suo per raccontargli quanto i medici le avevano rivelato. Avevano deciso di trascorrere la giornata insieme e dopo la visita, l’annuncio delicato: i dottori le hanno detto che col tempo dimenticherà cose preziose per lei. È così che la mamma di Antonino Spadaccino ha posto la vicenda a suo figlio, spiegandogli come non voglia in alcun modo che accada. Per questo motivo gli ha chiesto di aiutarla a creare dei ricordi fortissimi insieme, al fine che difficilmente possano essere spazzati via dalla malattia. Un modo decisamente “rock” di affrontare una malattia come l’Alzheimer, che porta con sé una minaccia terrificante. Il vincitore di Tale e Quale Show e di Amici di Maria De Filippi 4 ha approfittato di questa notizia inaspettata e spaventosa per sollevare, nel suo piccolo, l’attenzione su quelle che sono le malattie mentali, di cui in Italia si parla poco, dice, perché sono viste come un taboo. Dopo aver compiuto questo passo, esternando apertamente la malattia di sua mamma, Antonino Spadaccino ha ricevuto tantissimi messaggi d’affetto, ma soprattutto testimonianze di storie simili alla sua, che lo hanno aiutato a fronteggiare al meglio questa situazione, sentendosi meno solo. Si è creata una sorta di comunità attraverso il suo profilo Instagram, che lo ha avvicinato a parte dei suoi fan, che si sono stretti intorno a lui. Il cantante ha spiegato come sia una persona molto discreta e che in passato si sarebbe tenuto tutto per se, probabilmente. La condivisione gli ha però fatto bene e, anche sotto questo aspetto, ha lanciato un messaggio importante: chiudersi al mondo aumenta gli effetti del dolore.