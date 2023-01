Anticipazioni Lobosco 2 seconda puntata: addio Danilo, Nunzia arrestata

Le anticipazioni della seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri: cosa succede nell’episodio del 15 gennaio

La seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco 2 con Luisa Ranieri va in onda domenica 15 gennaio su Rai 1 con il titolo lo Scammaro Avvelenato. Stando alle anticipazioni sulla fiction con protagonista Luisa Ranieri il caso in questione da affrontare è molto delicato, dal momento che è proprio Nunzia tra i sospettati della morte di uno scrittore. L’elemento che mette la donna tra i sospettati è che la sparizione di uno degli ospiti presenti è avvenuta all’interno del Bed and Breakfast di Nunzia e Carmela. Grazie all’esame autoptico Lolita Lobosco riesce a scoprire che l’uomo pare inizialmente morto a causa di un’intossicazione da botulino. Il sospetto è che uno dei cibi serviti proprio nella struttura possa averne decretato la morte. Non può davvero essere tutta colpa di Nunzia c’è dell’altro.

Stando agli spoiler della seconda puntata di Lolita Lobosco 2 la donna è innocente e per fortuna le indagini della commissaria lo dimostrano. Basta l’autopsia a chiarire le acque. Il tossicologico, infatti, evidenzia come la causa della morte dello scrittore sia ben altra. L’uomo è stato ucciso e le indagini prendono una piega ben differente. Una notizia tanto triste quanto felice, almeno per Nunzia. La donna è libera da un peso sul petto e decide di festeggiare con Trifone, al quale è sempre più legata. Forte e Porzia non vivono invece un momento felice. Lei ha poco tempo per lui, dati gli impegni universitari. Caterina, invece, confessa a Esposito di mal digerire le interferenze di sua madre. Arriviamo finalmente alle anticipazioni della seconda puntata di Lolita Lobosco 2 su Luisa Ranieri e il suo fidanzato Danilo. Tira aria strana tra la coppia sopratutto sul fronte convivenza. A complicare la relazione è l’arrivo di Angelo Spatafora. L’uomo è il grande amore di Lolita, il suo storico ex, che torna nella vita della commissaria dopo 20 anni.

Le indagini di Lolita Lobosco 2: riassunto prima puntata

Nella prima puntata della seconda stagione di Lolita Lobosco 2 dal titolo Mare Nero il riassunto parte dalla storia d’amore e passione tra il vice questore e il suo fidanzato Danilo. La coppia ha dei seri piani romantici, che però vengono rovinati sul nascere. Il personaggio di Luisa Ranieri e la sua dolce metà progettavano un viaggio in Egitto ma nulla è andato come previsto. Un incidente in mare l’ha infatti costretta a restare in Puglia, così da guidare le indagini. Una storia triste, che ha coinvolto due innamorati tragicamente morti in acque aperte. La ricostruzione dei fatti però non ha convinto Lolita Lobosco fin da subito, spingendola a indagare in maniera più approfondita. Con il riassunto della prima puntata di Lolita Lobosco 2 passiamo alla crisi di coppia della Vicequestore e il suo Danilo che si respira nell’aria.

L’uomo ha iniziato a incalzare sempre più la fidanzata sul fronte privato. Lui è pronto a portare la loro relazione al prossimo step, iniziando una convivenza. Lolita Lobosco è sempre però concentrata sul lavoro e la promessa che ha fatto a se stessa sul finire della prima stagione: trovare l’assassino di suo padre. Qualcosa infatti si è mosso sul fronte sospetti. Per chi non lo ricordasse l’uomo, pregiudicato, è morto nel tentativo di fare del bene, bloccando un traffico di droga e usando questa leva per riuscire a fare ammettere sua figlia in Polizia, realizzando il suo sogno, che rischiava d’essere infranto a causa degli errori del genitore. Nel finale della prima stagione Lolita Lobosco scopre la verità e promette di ottenere giustizia dopo tutto questo tempo, avendo anche modo di leggere la lettera che il padre le aveva scritto anni prima.