Le indagini di Lolita Lobosco 2 dove è stato girato: location

Le indagini di Lolita Lobosco 2 è stato interamente girato in Puglia: le location della serie con Luisa Ranieri tra Monopoli e Bari

Così come per la prima stagione, Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha come location principale la Puglia. Dove è stato girato è fondamentale perché la scena rende ancora più credibile le storie che vengono narrate. L’obiettivo del regista e della produzione è stata quella di dare grande attenzione alla scenografia mettendo in risalto un contrasto tra noir e il calore dei colori dell’ambientazione pugliese.Le location scelte per Le indagini di Lolita Lobosco 2 sono in Puglia e ci si muove principalmente tra Bari e Monopoli: inizialmente il regista Luca Miniero ha concentrato il girato a Monopoli, schematizzando il proprio lavoro e girando tutto il necessario in questa location, mescolando scene da differenti episodi, ovviamente. Dal 21 maggio 2022, invece, tutti si sono trasferiti a Bari. Le indagini di Lolita Lobosco 2 mettono in risalto numerosi luoghi delle due città, posti imperdibili per chi si reca in Puglia. Gli esterni del commissariato sono stati girati presso il Palazzo Palmieri di Monopoli: una struttura storica, sorta sul finire del Settecento, che si affaccia su una piazza del centro storico. Per gli interni della Questura invece è stata scelta come location il Palazzo della Città Metropolitana di Bari. Proprio il capoluogo di provincia è stato al centro delle riprese de Le indagini di Lolita Lobosco 2 infatti tra i luoghi scelti c’è il lungomare della città dove è possibile ammirare la spiaggia Pane e Pomodoro.

I tanti casi e la voglia di fare chiarezza sulla morte di suo padre, hanno poi spinto il personaggio di Luisa Ranieri anche in altre location, come Pezze di Greco, che è una piccola frazione sita nel comune di Fasano, nell’area di Brindisi. Spazio poi anche a Mola di Bari e Conversano. Un giro davvero interessante della Puglia, da scoprire in lungo e in largo e non soltanto nei suoi luoghi più noti. In particolare il nome Pezze di Greco nasce dalla famiglia Greco che era proprietaria di una masseria che occupava gran parte del territorio dell’attuale comune, mentre il termine “pezze” fa riferimento agli appezzamenti. Le indagini di Lolita Lobosco 2 è stato girato anche a Conversano dove spicca il Castello Acquaviva degli Aragona composto da 5 torri; mentre Mola di Bari è stata scelta per il territorio incontaminato e l’affascinante campagna. L’altra città scelta tra le location della fiction che vede protagonista Luisa Ranieri è Monopoli, già presente nella prima stagione delle Indagini di Lobosco. Tra i luoghi utilizzati c’è anche la Masseria Spina utilizzata per rappresentare l’abitazione della famiglia Morelli: la Masseria Spina è attualmente un resort nato dal Complesso Monumentale che si trova a 5 km dal centro di Monopoli. Presenti la Chiesa Minore del XI, le Torri, il prospetto del corpo principale con annessa Chiesa dell’Immacolata e alcuni ambienti arricchiti con oggetti della civiltà contadina. Ovviamente di Monopoli non potevano essere trascurate le spiagge tra le location de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, infatti la città pugliese è famosa in Italia e all’estero per essere una importante meta balneare. In particolare nel cuore del centro storico è possibile ammirare Cala Porta Vecchia, una insenatura circondata dalle mura della città risalenti al XVI secolo.