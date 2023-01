Micol Incorvaia chi è la sorella di Clizia e che lavoro fa

Chi è Micol Incorvaia: la sorella di Clizia Incorvaia è fidanzata con Edoardo Tavassi al GF VIP

Micol Incorvaia è sorella di Clizia Incorvaia ed ha partecipato al Grande Fratello Vip 7 come concorrente. 29 anni, è nata nel 1993 ma per quanto riguarda il luogo di nascita ci sono diverse fonti. C’è chi dice che è nata a Pordenone per spostarsi poco più che neonata di nuovo in Agrigento e c’è chi invece scarta l’ipotesi Nord per il suo luogo natale. Il padre è un noto costruttore di Porto Empedocle dove ha sempre vissuto. Dopo aver frequentato il liceo in Sicilia si è trasferita a Milano per iscriversi all’Istituto Europeo del Design grazie alla sua passione per la moda. Dopo il diploma ottenuto in quattro anni, sono tante le esperienze lavorative avute nel settore: Micol Incorvaia è stata infatti designer per la stilista Gentucca Bini e ha collaborato con brand come Jijil e Brunello Cucinelli quindi potremmo dire che il suo lavoro è la stilista. Per quanto riguarda la carriera in tv, la sorella di Clizia è apparsa per la prima volta nel 2020 a Le Iene perché partecipò attivamente ad uno scherzo ai danni di Paolo Ciavarro, compagno di Clizia. Nello specifico Micol del GF Vip fingeva di corteggiarlo. Non possiamo aggiungere altri dettagli perché la sua partecipazione al Grande Fratello Vip è la seconda esperienza nel mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram è micolincorvaia. Alfonso Signorini quando l’ha presentata come gieffina l’ha definita influencer.

Micol Incorvaia età e altezza

Nata nel 1993, Micol Incorvaia ha 29 anni ed è alta circa 1,70 m secondo varie fonti ma la sensazione è che sia qualche centimetro in meno. Così come sua sorella Clizia Incorvaia, sembra essere più giovane di quanto non sia in realtà. La questione dell’età di Clizia Incorvaia è stata svelata proprio al GF VIP. A Paolo Ciavarro aveva infatti detto d’avere 33 anni, svelando agli altri coinquilini d’averne 36. Entrambe delle bugie, considerando come al tempo ne avesse quasi 40. È infatti nata nel 1980 e oggi Clizia ha 42 anni. A raccontare la verità era stato Daniele Interrante, il che ha spinto l’ex gieffina a spiegare come il suo agente le fece dichiarare quattro anni in meno a inizio carriera, dal momento che a 18 anni ne dimostrava 15. Una bugia bianca che le è rimasta incollata addosso.

Anche a Micol il viso le toglie un po’ di anni e questo le crea delle grandi insicurezze. Vorrebbe sentirsi “donna” per il suo uomo e il fatto che Edoardo Tavassi le abbia detto come altre vippone siano più sensuali di lei, l’ha ferita profondamente. Micol ha spiegato di non sentirsi insicura in senso generale, ma solo in relazione a Edoardo Tavassi, che ha 37 anni e più esperienza di lei. Abituato ad avere una donna al suo fianco, tende involontariamente a non farla sentire tale. Rincuorata dagli altri inquilini, si è poi chiarita con lo stesso Tavassi, con il quale prosegue la relazione. Dopo lo scontro di Capodanno tra Incorvaia e Tavassi, c’è stato finalmente un confronto riappacificatore. Lei si dice autoironica ma la battuta di Edoardo sul suo fisico ha innescato le sue insicurezze. Lui ha chiarito il senso delle sue parole e lei gli ha chiesto: “L’unica cosa che non devi fare è mettere in dubbio me nei tuoi confronti”. Un tenero abbraccio e un bacio hanno poi cancellato del tutto questa dura discussione.